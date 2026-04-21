La Iglesia lo recuerda

Desde el Vaticano, el recuerdo de Francisco sigue vivo en cada rincón de Roma

En diálogo con Primera Mañana por CyD Litoral, Valeria Fornari relató desde Roma cómo permanece la huella de Francisco en la vida cotidiana del Vaticano, la ciudad y la Iglesia, con un legado marcado por la cercanía con los pobres, la apertura pastoral y una presencia que todavía se siente en cada celebración.