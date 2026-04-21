A un año del fallecimiento del Papa Francisco, la Iglesia Católica celebra este martes una serie de misas, caravanas y actos en distintos en lugares de la Argentina, aunque la más sobresaliente será la que desarrollará en la ciudad de Luján, provincia de Buenos Aires, que contará con una importante representación del Gobierno nacional, tal cual informa la agencia Noticias Argentinas.
La cúpula política dirá presente en la misa de homenaje a Francisco
Será en Luján, desde las 17. Asistirán la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, la CGT y organizaciones sociales. El presidente Javier Milei estará regresando de Israel.
En la Basílica será la misa en que las autoridades eclesiásticas, encabezadas por Marcelo Colombo, máxima autoridad de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) recordarán al fallecido Sumo Pontífice.
Una de las primeras presencias confirmadas en el homenaje es la de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien compartirá espacio con buena parte del gabinete nacional de la administración de Javier Milei. La relación entre ambos es nula pero tampoco se cruzarán hoy, ya que el mandatario estará regresando de su viaje a Israel.
Además, está agendada la participación del Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien tiene por estos días varios frentes judiciales abiertos que investigan operaciones inmobiliarias y viajes al exterior. El ex vocero mantiene silencio en público (por redes se siguió expresando) desde la última conferencia de prensa del 25 de marzo pasado.
En esta suerte de vidriera política que ocupará los primeros lugares en la ceremonia, Adorni estará acompañado por los ministros Diego Santilli (Interior), Mario Lugones (Salud), Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa) y Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado).
También dará el presente el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, escoltado por unos 20 legisladores.
La voz de la Iglesia
Con el presidente Javier Milei; la secretaria General de la Presidencia Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno de viaje en Israel, el acto central en recordatorio del Papa argentino tendrá una importante representación del oficialismo que puede ser leído como un gesto hacia la Iglesia Católica que, dicho sea de paso, viene advirtiendo sobre la compleja situación que atraviesan los sectores más desprotegidos de la población.
El propio arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, envió un mensaje al gobierno al advertir: “Cuidado que el Estado se retire de los barrios”, al referirse al avance del narcotráfico, la violencia y las armas.
Kicillof y Quintela
Por otro lado, también confirmaron presencia para la misa en Luján el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, el mandatario riojano Ricardo Quintela, la primera línea de la CGT y los movimientos sociales.
Por el lado de la Iglesia, dará el presente la totalidad del episcopado argentino y los miembros de la Comisión Ejecutiva de la CEA: el cardenal Ángel Rossi (vicepresidente I), monseñor César Fernández (vicepresidente II) y monseñor Raúl Pizarro (secretario general).
“La convocatoria busca reunir al Pueblo de Dios en un gesto de fe, gratitud y esperanza, recordando el legado espiritual del Papa Francisco y su llamado permanente a una Iglesia cercana, misionera y comprometida con los más necesitados”, subrayó la Conferencia Episcopal desde un comunicado sobre la actividad.
Se espera que, por su trascendencia y objetivo, el evento transcurra en paz, lejos de las disputas reales y virtuales que caracterizan estos días.