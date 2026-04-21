A un año de su muerte

La cúpula política dirá presente en la misa de homenaje a Francisco

Será en Luján, desde las 17. Asistirán la vicepresidenta Victoria Villarruel y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el gobernador de Buenos Aires Axel Kicillof, la CGT y organizaciones sociales. El presidente Javier Milei estará regresando de Israel.