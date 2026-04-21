A un año de su partida

“Siempre fue igual”: el recuerdo íntimo de un exalumno y médico que conoció a Bergoglio antes de ser Papa

En el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, Héctor Sebastián José Fadul reconstruyó su historia personal con Jorge Bergoglio desde sus años como maestrillo jesuita en Santa Fe hasta los encuentros que mantuvieron en Buenos Aires y Roma. “La humildad nunca la perdió”, resumió.