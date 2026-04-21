Vía redes

“Por siempre”: el homenaje de San Lorenzo al papa Francisco en el primer aniversario de su muerte

El Cuervo recordó este martes al papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, con un mensaje emotivo en sus redes sociales. El club volvió a reivindicar el lazo profundo que unió a Jorge Bergoglio con el Ciclón a lo largo de toda su vida.