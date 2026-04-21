San Lorenzo volvió a mirar al cielo con memoria azulgrana. En el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, el club de Boedo publicó un mensaje cargado de afecto para recordar a Jorge Mario Bergoglio, uno de sus hinchas más célebres, más fieles y más simbólicos. La frase elegida fue breve, pero contundente: “Por siempre”.
“Por siempre”: el homenaje de San Lorenzo al papa Francisco en el primer aniversario de su muerte
El Cuervo recordó este martes al papa Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, con un mensaje emotivo en sus redes sociales. El club volvió a reivindicar el lazo profundo que unió a Jorge Bergoglio con el Ciclón a lo largo de toda su vida.
“A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre”, escribió la cuenta oficial del club en sus plataformas digitales. El mensaje volvió a mostrar la dimensión del vínculo entre San Lorenzo y quien, incluso desde el Vaticano, nunca dejó de asumirse como hincha del Ciclón.
Francisco murió el 21 de abril de 2025 a los 88 años, tras un derrame cerebral que derivó en un paro cardíaco. Un año después, su figura sigue ocupando un lugar especial en la memoria del club, que no lo recuerda solo como al papa argentino, sino también como a un socio, un simpatizante y una referencia emocional de su historia reciente.
Un hincha que nunca escondió su amor por San Lorenzo
Jorge Bergoglio nunca ocultó su fanatismo por San Lorenzo. Antes de convertirse en papa en 2013, ya era conocido dentro del mundo azulgrana por su vínculo constante con el club, una pertenencia que mantuvo viva aun después de transformarse en una de las figuras más influyentes del planeta.
Ese lazo tomó todavía más fuerza en 2014, cuando San Lorenzo conquistó la primera Copa Libertadores de su historia. El título llegó apenas un año después de la elección de Francisco como Sumo Pontífice, una coincidencia que terminó de reforzar una relación ya cargada de simbolismo entre Boedo y Roma.
Francisco, fútbol y una pasión que excedía a Boedo
Aunque San Lorenzo era su casa futbolera, Francisco mantuvo siempre una relación cercana con el deporte en general y con el fútbol en particular. A lo largo de su papado habló muchas veces sobre el valor social del juego, la importancia de la formación y el papel que cumplen los clubes como espacios de pertenencia y comunidad.
También dejó escenas más distendidas ligadas al deporte. Una de las más recordadas fue cuando bromeó con integrantes de la Guardia Suiza por un triunfo de la Selección argentina durante el Mundial de Brasil 2014, en una muestra de que su interés por el fútbol seguía intacto incluso desde el corazón de la Iglesia.
El mensaje publicado en redes volvió a mostrar que, para San Lorenzo, Francisco sigue presente en un lugar singular. No aparece solo como una figura histórica o institucional, sino como alguien que todavía acompaña desde la memoria y desde los símbolos que el club conserva como propios.