Gira oficial por Israel

Javier Milei visitó el Santo Sepulcro en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco

El mandatario rindió homenaje al fallecido pontífice en el santuario de Jerusalén antes de finalizar su gira. Estuvo acompañado por Karina Milei y una comitiva oficial en una jornada marcada por el simbolismo religioso.