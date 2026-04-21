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Gira oficial por Israel

Javier Milei visitó el Santo Sepulcro en el primer aniversario de la muerte del papa Francisco

El mandatario rindió homenaje al fallecido pontífice en el santuario de Jerusalén antes de finalizar su gira. Estuvo acompañado por Karina Milei y una comitiva oficial en una jornada marcada por el simbolismo religioso.

Javier Milei visitó el Santo Sepulcro junto a Karina y Quirno.Javier Milei visitó el Santo Sepulcro junto a Karina y Quirno.
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En el marco de su tercera visita oficial a Israel, el presidente Javier Milei asistió esta mañana a la Iglesia del Santo Sepulcro, en la Ciudad Vieja de Jerusalén. La visita coincidió con el primer aniversario del fallecimiento del papa Francisco, ocurrido el 21 de abril de 2025.

El jefe de Estado arribó al santuario a las 10:09, acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. Durante la ceremonia, el mandatario encendió una vela conmemorativa y guardó un minuto de silencio en memoria del primer Papa argentino.

Homenaje y protocolo

La delegación argentina fue recibida por el fraile argentino Marcelo Cicchinelli, Guardián Superior del Convento de Santa Catalina. En el lugar, considerado el epicentro de la fe cristiana, Milei dejó un mensaje personal en el libro de visitas destacando la figura de Jorge Bergoglio.

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De la actividad también participaron el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish.

milei israelEl mandatario rindió homenaje al fallecido pontífice en el santuario de Jerusalén.

Cierre de la gira

Tras la visita al Santo Sepulcro, el cronograma oficial prevé un último paso por el Muro de los Lamentos antes de emprender el regreso a la Argentina. Esta actividad marca el cierre de una gira que incluyó la firma de acuerdos estratégicos de cooperación tecnológica y seguridad, además de un fuerte alineamiento diplomático con el gobierno de Isaac Herzog.

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