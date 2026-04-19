Anuncios en Jerusalén durante la conferencia conjunta entre el presidente Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sobre conectividad y tecnología entre ambos países.
Desde Jerusalén, Milei anunció que habrá vuelos directos entre Argentina e Israel
La histórica ruta aérea directa entre Buenos Aires y Tel Aviv comenzará en noviembre, fortaleciendo el intercambio entre ambas naciones. Además, adelantó un acuerdo sobre inteligencia artificial y seguridad tecnológica.
En el marco de su tercera visita oficial a ese país desde que asumió la Presidencia, Milei profundizó su alineamiento político y diplomático. Con Netanyahu, comenzó la jornada con una recorrida por el Muro de los Lamentos y luego mantuvieron reuniones de alto nivel en Jerusalén.
El mandatario argentino está acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish. La visita se da en medio de la tensión que vive la región por la guerra en Medio Oriente.
Netanyahu, por su parte, saludó la llegada de Milei a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, donde lo calificó como "mi amigo" y "un gran amigo del Estado de Israel", a partir de una relación entre los países que aseguró están "más fuertes que nunca".
Buenos Aires - Tel Aviv
Durante su discurso, Milei confirmó que “a partir de noviembre comenzará a funcionar la primera ruta aérea directa de la historia entre Buenos Aires y Tel Aviv”, y destacó que este paso representa “una unión moral, espiritual y política” entre ambos países.
Además, subrayó que el objetivo es profundizar un vínculo que calificó como “inquebrantable”. "Nuestras naciones estarán más cerca que nunca, profundizando los lazos entre países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó", planteó.
El servicio será operado por El Al Israel Airlines y permitirá unir ambas ciudades sin necesidad de escalas, reduciendo significativamente los tiempos de viaje, hoy condicionados por conexiones en Europa o Estados Unidos, y facilitando el intercambio de pasajeros. La ruta implicaría recorrer más de 12.000 kilómetros en vuelos de entre 15 y 16 horas.
La información ya había sido anticipada semanas atrás por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, aseguró que la conexión aérea sin escalas podría inaugurarse en noviembre de 2026, en lo que sería un hito histórico para la relación entre ambos países.
Memorándum
En el plano tecnológico, el mandatario anunció la firma de un memorándum de entendimiento en inteligencia artificial y adelantó que ambos países trabajarán en el desarrollo conjunto de modelos, formación de especialistas y aplicación en sectores productivos.
“Las naciones que creen en la libertad deben liderar el cambio”, afirmó, al posicionar a la Argentina como potencial “hub de inteligencia artificial del mundo”.
Pero uno de los anuncios más destacados fue la presentación de los llamados “Acuerdos de Isaac”, una iniciativa que busca replicar en América Latina el espíritu de los Acuerdos de Abraham.
Según explicó Milei, el objetivo es fortalecer vínculos diplomáticos, comerciales y estratégicos con Israel, además de coordinar acciones contra el terrorismo, el antisemitismo y el narcotráfico.
En su discurso, el Presidente también hizo referencia al contexto internacional y reivindicó el rol de Estados Unidos, al mencionar el liderazgo de Donald Trump en Medio Oriente.
Asimismo, recordó los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en Argentina, y reafirmó el compromiso de su gobierno en la lucha contra el terrorismo y en el reclamo de justicia.
Finalmente, Milei reiteró su intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén “cuando las condiciones lo permitan”, y cerró con un mensaje político y simbólico: “Hoy más que nunca debemos mantenernos unidos como naciones hermanas”.