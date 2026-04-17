#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Conflicto en Medio Oriente

Donald Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz

El mandatario estadounidense y el canciller iraní confirmaron que el paso de buques comerciales está habilitado. El anuncio se da en el marco del alto el fuego y futuras negociaciones en Islamabad.

Donald Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.Donald Trump anunció la reapertura del estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el estrecho de Ormuz está “completamente abierto".

De su lado, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, declaró este viernes en una publicación en la red social X que el paso de todos los buques comerciales por el estrecho de Ormuz queda completamente abierto durante el resto del alto el fuego.

El ministro indicó que eso se da “en consonancia con el alto el fuego en el Líbano”.

El mensaje de Trump en Truth Social.El mensaje de Trump en Truth Social.

Ambos países se proponen reanudar las negociaciones por la paz en Islamabad y Trump anunció reiteradamente que el fin de la guerra es una posibilidad próxima a cumplirse.

En una publicación posterior, Trump afirmó que el bloqueo naval estadounidense contra Irán se mantendrá vigente hasta que la negociación entre Washington y Teherán esté "completa al 100%".

Informó además que Irán ha retirado o está retirando todas las minas marinas con la ayuda de Estados Unidos.

Strait of Hormuz map is seen in this illustration taken April 15, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationTrump afirmó que el estrecho de Ormuz está “completamente abierto". Crédito: Reuters.

"Este proceso debería ser muy rápido, ya que la mayoría de los puntos ya están negociados", declaró Trump.

En su nueva tanda de mensajes a través de la red social, el mandatario norteamericano también afirmó que Estados Unidos prohíbe a Israel bombardear el Líbano.

Una aclaración iraní

Los buques militares tienen prohibido transitar por el estrecho de Ormuz, y solo los civiles pueden hacerlo a través de rutas designadas y con el permiso de la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, informó este viernes la agencia estatal de noticias IRIB, citando a un alto funcionario militar.

Mirá tambiénStarmer y Macron encabezan una cumbre mundial para reabrir el estrecho de Ormuz

Macron aprueba

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró el viernes que el anuncio de Irán sobre la reapertura del estrecho de Ormuz va en la dirección correcta.

French President Emmanuel Macron attends a press conference after the multinational virtual summit at the Elysee Presidential Palace in Paris, France, April 17, 2026. Tom Nicholson/Pool via REUTERSMacron declaró que la decisión de Irán va en la dirección correcta.

Macron formuló estas declaraciones tras una conferencia organizada conjuntamente por Francia y el Reino Unido, que reunió a 49 países para debatir cómo garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz cuando las condiciones lo permitan.

Anunció que se establecería una misión neutral e independiente para asegurar la apertura del estrecho de Ormuz.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Donald Trump
Irán
Medio Oriente
Estados Unidos
Israel

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro