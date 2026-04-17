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Starmer y Macron encabezan una cumbre mundial para reabrir el estrecho de Ormuz

Líderes de 40 países participan de una reunión virtual para garantizar la seguridad marítima y sostener el frágil alto el fuego con Irán. Los detalles de la misión internacional defensiva.

Starmer y Macron encabezan una cumbre mundial. Crédito: Reuters.Starmer y Macron encabezan una cumbre mundial. Crédito: Reuters.
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El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, organizarán este viernes una reunión virtual de líderes mundiales para discutir los esfuerzos para reabrir el estrecho de Ormuz.

Se espera que líderes de 40 países analicen el apoyo al alto el fuego con Irán, así como la reapertura y la seguridad de las rutas marítimas a través del estrecho de Ormuz.

FILE PHOTO: Strait of Hormuz map is seen in this illustration taken April 15, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File PhotoSe discutirá la reapertura y la seguridad del estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.

Comunicado de Reino Unido

Un comunicado de la oficina del primer ministro británico señaló que los líderes mundiales establecerán una misión internacional para reabrir el estrecho. Según el comunicado, esta misión estrictamente defensiva desplegaría un esfuerzo militar conjunto tan pronto como las condiciones lo permitan.

La cumbre también abordará el apoyo al trabajo de la Organización Marítima Internacional para garantizar la seguridad de los buques y de las personas a bordo.

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Se espera que Starmer llegue a París el viernes por la mañana para copresidir la cumbre junto a Macron.

El líder británico también subrayará la necesidad de garantizar la confianza en el transporte marítimo comercial y de apoyar las operaciones de desminado.

French President Emmanuel Macron welcomes Britain's Prime Minister Keir Starmer for a lunch meeting at the Elysee Palace before a video conference meeting of around 40 countries that are willing to contribute to the defensive multilateral mission to restore freedom of navigation in the Strait of Hormuz when security conditions permit, in Paris, France, April 17, 2026. REUTERS/Benoit TessierEl primer ministro de Reino Unido y el presidente de Francia. Crédito: Reuters.

Alemania también participará

El canciller alemán, Friedrich Merz, también viajará a París para participar. El funcionario alemán señaló que Alemania está dispuesta a hacer una “contribución” para garantizar el paso seguro por el estrecho, siempre que exista una base legal clara para hacerlo. Esa contribución podría incluir buques de desminado o vigilancia marítima, una especialidad de las Fuerzas Armadas alemanas, añadió.

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