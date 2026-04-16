Europa tiene "quizás seis semanas de combustible para aviones", advirtió el director de la Agencia Internacional de Energía (AIE).
Advierten que a las aerolíneas en Europa les queda combustible para solo seis semanas
Las existencias alcanzarían un punto crítico en junio si Europa no lograra reemplazar al menos la mitad de sus importaciones procedentes de Oriente Medio, según indicó la Agencia Internacional de Energía (AIE) en un informe publicado esta semana.
Las existencias alcanzarían un punto crítico en junio si Europa no lograra reemplazar al menos la mitad de sus importaciones procedentes de Oriente Medio, según indicó la organización en un informe publicado esta semana.
La crisis de suministro y sus consecuencias para las aerolíneas
El estrecho de Ormuz, una ruta clave para el suministro de combustible para aviones desde el Golfo Pérsico, ha permanecido prácticamente cerrado por Irán durante más de seis semanas en respuesta a los ataques estadounidenses e israelíes, lo que ha disparado el precio y ha generado temores de escasez.
El director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, declaró a AP que pronto podrían producirse cancelaciones de vuelos si el suministro de suministros seguía bloqueado.
En su informe mensual sobre el mercado petrolero, la AIE , que asesora a 32 países miembros en materia de suministro y seguridad energética, afirmó que las exportaciones de la región del Golfo eran la principal fuente de combustible para aviones en el mercado mundial.
Las refinerías de otros países exportadores importantes, como Corea, India y China, dependían en gran medida de las importaciones de petróleo crudo procedentes de Oriente Medio.
Como resultado, la crisis "ha trastocado por completo el funcionamiento interno de los mercados de combustible para la aviación", afirmó.
Un portavoz del gobierno británico declaró a la BBC que estaban trabajando con los proveedores de combustible y las aerolíneas para "garantizar que la gente siga desplazándose y que las empresas reciban apoyo".
"Las aerolíneas británicas dejan claro que actualmente no están experimentando interrupciones en el suministro", afirmaron.
En el pasado, Europa dependía de Oriente Medio para aproximadamente el 75% de sus importaciones de combustible para aviones, señaló la AIE.
Nuevas fuentes de combustible: Estados Unidos y Nigeria en el foco
En estos momentos, los países europeos se esfuerzan por sustituir los suministros procedentes del Golfo Pérsico por importaciones de otros lugares. Los analistas señalan que estos suministros provienen de Estados Unidos y Nigeria.
La AIE afirmó que en las últimas semanas se ha producido una rápida aceleración de las exportaciones estadounidenses de combustible para aviones.
Sin embargo, advirtió en su informe que, incluso si todos esos envíos estuvieran destinados a Europa, solo reemplazarían poco más de la mitad de los suministros perdidos.
Tras analizar diferentes escenarios, el informe señalaba que si Europa no lograba sustituir más del 50% de sus importaciones de Oriente Medio, "podrían surgir escaseces físicas en determinados aeropuertos, lo que provocaría cancelaciones de vuelos y una caída drástica de la demanda".
Aunque se pudiera reponer el 75% de los suministros, la misma situación podría repetirse, pero no hasta agosto.
"Por consiguiente, por ahora, parece que los mercados europeos tendrán que esforzarse más para atraer cargamentos de reemplazo de otros lugares si se quiere mantener un inventario suficiente durante los meses de verano", decía el comunicado.
Amaar Khan, responsable de la fijación de precios del combustible para aviones en Europa en Argus Media, cree que incluso si se reanudan los suministros procedentes del Golfo en un futuro próximo, aún podría haber escasez en el período previo al pico de viajes de verano.
"No es una certeza, pero cada vez parece más probable que se produzca una escasez de cierta magnitud en algunas zonas de Europa."
"Por supuesto, es probable que un aeropuerto como Heathrow tenga prioridad sobre otros aeropuertos más pequeños o centros de menor demanda. Pero sí, incluso si se restablece el suministro, tardará entre cinco y seis semanas", afirmó.
La industria aérea de la UE advierte de escasez de combustible si el estrecho de Ormuz permanece cerrado.
Muchas aerolíneas de todo el mundo han tenido que adoptar medidas de emergencia para contrarrestar el aumento del precio del combustible, que suele representar entre el 20% y el 40% de sus costes operativos.
El precio de referencia del combustible para aviones en Europa alcanzó un máximo histórico de 1.838 dólares (1.387 libras esterlinas) por tonelada a principios de abril, en comparación con los 831 dólares antes de que comenzara la guerra.
A principios de esta semana, la Comisión Europea afirmó que "no había indicios de escasez de combustible" en la Unión Europea, pero reconoció que podría haber problemas de suministro "en un futuro próximo".
Un portavoz declaró en rueda de prensa que el suministro de petróleo crudo a las refinerías de la UE era "estable y que, por el momento, no era necesario realizar liberaciones adicionales de existencias".
La Comisión informó que los grupos de coordinación de petróleo y gas se reúnen semanalmente y que el presidente de la Comisión anunciará las medidas energéticas la próxima semana.
La semana pasada, el Consejo Internacional de Aeropuertos (AICTE), organismo que representa al sector aeroportuario europeo, escribió a la Comisión advirtiendo que el continente podría sufrir escasez de combustible para aviones si el estrecho de Ormuz no se reabre en las próximas tres semanas.
La agrupación industrial Airlines for Europe ha pedido a la UE que aclare sus normas sobre compensación a los pasajeros para garantizar que la escasez de combustible o el cierre del espacio aéreo que resulten del conflicto se traten como "circunstancias extraordinarias".
Esto significaría que, cuando se produzcan cancelaciones, las aerolíneas no tendrían que realizar pagos de compensación significativos.
En una actualización comercial publicada a primera hora del jueves, EasyJet informó que había experimentado costes adicionales de combustible de 25 millones de libras esterlinas en marzo debido al conflicto en Oriente Medio.
Esto ocurrió a pesar de que la aerolínea había asegurado más de las tres cuartas partes de su combustible para aviones a un precio fijo antes de que los costos aumentaran debido al conflicto actual, un proceso conocido como cobertura de riesgos.
Según la agencia, el conflicto había generado "incertidumbre a corto plazo en torno a los costes del combustible y la demanda de los clientes".
La aerolínea holandesa KLM anunció que cancelará 160 vuelos en Europa el próximo mes debido al aumento del precio del combustible.
Afirmó que esto representaba menos del 1% de sus vuelos europeos y añadió que no estaba experimentando escasez de combustible para aviones.