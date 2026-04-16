Cierre del estrecho de Ormuz

Advierten que a las aerolíneas en Europa les queda combustible para solo seis semanas

Las existencias alcanzarían un punto crítico en junio si Europa no lograra reemplazar al menos la mitad de sus importaciones procedentes de Oriente Medio, según indicó la Agencia Internacional de Energía (AIE) en un informe publicado esta semana.