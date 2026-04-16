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Irán advirtió que el bloqueo de EE. UU. en Ormuz pone en riesgo el alto al fuego

Teherán calificó la medida de Washington como un acto de "piratería" y aseguró que la restricción al tráfico marítimo invalida los acuerdos alcanzados en Islamabad.

Irán advirtió que el bloqueo de EE. UU. en Ormuz pone en riesgo el alto al fuego. Foto: NA.Irán advirtió que el bloqueo de EE. UU. en Ormuz pone en riesgo el alto al fuego. Foto: NA.
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El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baghaei, alertó que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría romper el alto al fuego vigente entre Irán y Estados Unidos, informó este jueves la agencia rusa RIA Novosti.

Además de considerar al bloqueo como un acto provocativo, Baghaei dijo que las fuerzas armadas de Irán están preparadas para tomar las medidas necesarias.

Strait of Hormuz map is seen in this illustration taken April 15, 2026. REUTERS/Dado Ruvic/IllustrationAlertó que el bloqueo del estrecho de Ormuz podría romper el alto al fuego. Crédito: Reuters.

Esta declaración tiene lugar en un contexto de preocupaciones crecientes por la estabilidad del alto el fuego negociado inicialmente para desescalar las tensiones entre ambas naciones.

Por su parte, el presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Baqer Qalibaf, también reiteró en redes sociales que el Líbano debe ser incluido en cualquier acuerdo de cese al fuego. Valoró la resistencia de Hezbolá y la unidad del frente para el progreso en Líbano, y exigió a Estados Unidos cumplir el acuerdo.

FILE PHOTO: A vessel at the Strait of Hormuz, off the coast of Oman’s Musandam province, April 12, 2026. REUTERS/File PhotoRezaei criticó a EE. UU. por pretender actuar como el "policía" del estrecho de Ormuz. Crédito: Reuters.

En otra entrevista con la Agencia de Noticias ISNA de Irán, Mohsen Rezaei, un alto asesor militar del líder supremo iraní, reveló que el país estaba preparado para una guerra prolongada pese a la amenaza estadounidense de bloqueo marítimo. Además, enfatizó que Irán no cederá en sus condiciones durante las negociaciones.

Rezaei criticó a EE. UU. por pretender actuar como el "policía" del estrecho de Ormuz, enfatizando que Irán nunca renunciará a sus derechos sobre esa importante vía marítima.

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