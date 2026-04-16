Escalada en el Golfo Pérsico

Irán advirtió que el bloqueo de EE. UU. en Ormuz pone en riesgo el alto al fuego

Teherán calificó la medida de Washington como un acto de "piratería" y aseguró que la restricción al tráfico marítimo invalida los acuerdos alcanzados en Islamabad.