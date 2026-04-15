La administración de Donald Trump volvió a moverse en dos planos al mismo tiempo: el de la negociación y el de la presión militar. Este miércoles, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Washington se siente “optimista sobre las perspectivas de un acuerdo” con Irán, aun cuando el escenario regional sigue marcado por la fragilidad del alto el fuego y por el despliegue de nuevas fuerzas estadounidenses.
Estados Unidos se mostró optimista con Irán, pero envía miles de soldados más a la región
La Casa Blanca aseguró que ve con optimismo un posible acuerdo con Irán y deslizó que una nueva ronda de conversaciones podría volver a realizarse en Pakistán. Al mismo tiempo, el Pentágono prepara un refuerzo militar en Medio Oriente.
Leavitt evitó confirmar oficialmente una nueva reunión, pero dejó abierta esa posibilidad. “Nada es oficial hasta que lo escuchen de nosotros aquí en la Casa Blanca”, afirmó ante la prensa, al tiempo que sugirió que una eventual segunda ronda presencial podría celebrarse nuevamente en Pakistán, donde ya se desarrollaron las conversaciones del fin de semana pasado.
La referencia a Islamabad no fue casual. Pakistán sigue siendo uno de los principales mediadores del conflicto y en las últimas horas multiplicó sus contactos diplomáticos para intentar reactivar el diálogo antes de que se desgaste por completo la tregua de dos semanas alcanzada la semana pasada.
Niegan una prórroga del alto el fuego
Otro de los puntos centrales del mensaje de Leavitt fue la desmentida sobre una supuesta extensión formal del alto el fuego. La vocera rechazó esas versiones y sostuvo que, por ahora, el Gobierno estadounidense sigue concentrado en las negociaciones abiertas con Teherán.
“He visto algunos informes erróneos esta mañana sugiriendo que habíamos solicitado formalmente una prórroga del alto el fuego. Eso no es cierto”, dijo la funcionaria. La aclaración buscó ordenar un escenario cargado de rumores, después de varios reportes que hablaban de nuevos pedidos para ganar tiempo en la mesa diplomática.
La línea oficial de Washington, por ahora, combina prudencia pública con una expectativa moderadamente favorable. Tanto Trump como el vicepresidente J. D. Vance ya habían dejado entrever en las últimas horas que, pese al fracaso del último encuentro, todavía no consideran rota la posibilidad de un acuerdo con Irán.
Más tropas y más presión en la región
Mientras la Casa Blanca habla de diálogo, el Pentágono avanza con un refuerzo militar importante en Medio Oriente. Según reportes publicados este miércoles, Estados Unidos enviará miles de efectivos adicionales a la región en los próximos días, en una señal de que la vía diplomática convive con preparativos para una eventual escalada.
Entre esas fuerzas figuran unos 6.000 militares a bordo del portaaviones USS George H.W. Bush y sus buques de acompañamiento, además de otros 4.200 integrantes del Grupo Anfibio Boxer y de la 11.ª Unidad Expedicionaria de Marines, cuya llegada está prevista para fines de mes.
Ese despliegue se suma a un dispositivo militar ya amplio. Reuters informó que el conflicto iniciado el 28 de febrero dejó a decenas de miles de soldados estadounidenses involucrados en la campaña contra Irán, en un marco donde sigue activo el bloqueo marítimo sobre puertos iraníes y persiste la amenaza de nuevas operaciones si la tregua colapsa.
Trump habla de final cercano, pero el cuadro sigue abierto
En paralelo, Trump insistió con un mensaje de distensión relativa. En una entrevista emitida este miércoles por Fox Business, dijo que la guerra con Irán está “muy cerca de terminar”, una frase que intentó reforzar la idea de que todavía hay margen para evitar una nueva escalada.
Sin embargo, el cuadro regional sigue siendo inestable. Reuters señaló que, aunque hay señales de reactivación diplomática y algunos movimientos para sostener la tregua, la desconfianza entre Washington y Teherán sigue siendo profunda, especialmente por el programa nuclear iraní y por las condiciones exigidas para un eventual acuerdo.
Por eso, la foto del día quedó marcada por esa contradicción central: una Casa Blanca que habla de optimismo y una estructura militar que se sigue expandiendo sobre el terreno. El próximo paso dependerá de si esas conversaciones logran reanudarse en Pakistán o si el conflicto vuelve a correr más rápido que la diplomacia.