Tensión en Medio Oriente

Estados Unidos se mostró optimista con Irán, pero envía miles de soldados más a la región

La Casa Blanca aseguró que ve con optimismo un posible acuerdo con Irán y deslizó que una nueva ronda de conversaciones podría volver a realizarse en Pakistán. Al mismo tiempo, el Pentágono prepara un refuerzo militar en Medio Oriente.