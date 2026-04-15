Declaraciones de la Casa Blanca

Trump anticipó el cierre de la guerra con Irán: "Estamos muy cerca de terminar"

El mandatario estadounidense aseguró que Teherán busca un acuerdo "a toda costa" tras el impacto de la operación militar. Sin embargo, advirtió que la presión en el Estrecho de Ormuz continuará hasta que se garantice el desmantelamiento del programa nuclear.