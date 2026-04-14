La producción mundial de petróleo atraviesa uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. En marzo se registró una caída histórica en los niveles de extracción, impulsada por el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo de rutas clave para el transporte de crudo. Las proyecciones para abril, lejos de mostrar una recuperación, anticipan un escenario aún más complejo.
La producción de petróleo cayó en marzo y anticipan que abril podría ser aún peor a nivel mundial
La producción global registró su mayor desplome histórico en marzo, en medio del conflicto en Medio Oriente. Organismos internacionales advierten que la caída podría profundizarse en abril, con efectos en precios e inflación.
Una caída sin precedentes
De acuerdo con datos de organismos internacionales y reportes del sector, la producción petrolera sufrió en marzo una contracción inédita. Solo los países de la OPEP redujeron su bombeo en casi 8 millones de barriles diarios, lo que representa una caída del 27,5% respecto al mes anterior.
Este retroceso se explica principalmente por la guerra en Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso estratégico por donde circula una parte significativa del petróleo mundial. La interrupción de ese corredor afectó especialmente a países del Golfo Pérsico como Irak, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos.
A nivel global, el impacto fue aún mayor. La oferta total de petróleo se redujo en más de 10 millones de barriles diarios durante marzo, lo que fue calificado como “la mayor interrupción de la historia” por organismos energéticos internacionales.
Este derrumbe no solo afecta la producción, sino también toda la cadena energética. La menor disponibilidad de crudo generó tensiones en el procesamiento y refinamiento, lo que a su vez repercute en los mercados de combustibles y en los precios internacionales.
El contexto geopolítico aparece como el factor determinante. Los ataques a infraestructura energética y las restricciones al transporte marítimo provocaron un escenario de alta volatilidad, con efectos inmediatos en los mercados globales.
Podría profundizarse la crisis
Lejos de estabilizarse, las perspectivas para abril generan preocupación entre analistas y organismos internacionales. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advierte que la caída podría intensificarse, tanto en la producción como en la demanda.
En ese sentido, se estima que durante abril la demanda mundial podría contraerse en hasta 2,3 millones de barriles diarios, en lo que sería uno de los descensos más pronunciados desde la pandemia de Covid-19.
Este fenómeno, conocido como “destrucción de la demanda”, se produce cuando los altos precios y la incertidumbre económica reducen el consumo energético a nivel global. La combinación de menor oferta y menor demanda genera un escenario atípico, con fuerte impacto en las economías.
Además, los especialistas advierten que los efectos podrían extenderse más allá del corto plazo. La persistencia del conflicto y las dificultades para recomponer la infraestructura dañada podrían demorar la recuperación del sector energético.
En paralelo, el aumento del precio del petróleo ya empieza a trasladarse a otros indicadores económicos, como la inflación. En distintos países se registran subas en combustibles que presionan sobre el costo de vida y complican las perspectivas de crecimiento.
Impacto global
La crisis del petróleo no se limita al sector energético. Sus efectos se expanden a toda la economía global, dado el rol central del crudo en la producción y el transporte.
El aumento de precios funciona como un factor inflacionario, encareciendo bienes y servicios. A su vez, la incertidumbre afecta las decisiones de inversión y el funcionamiento de los mercados financieros.
Algunos analistas advierten que, si la situación se prolonga, podría impactar en el crecimiento económico global. Cada aumento sostenido en el precio del petróleo tiene efectos directos sobre la actividad, especialmente en países importadores de energía.
En este contexto, la evolución del conflicto en Medio Oriente será clave para definir el rumbo de los próximos meses. Mientras tanto, el mercado energético permanece en estado de alerta, con alta volatilidad y sin señales claras de estabilización.
La caída histórica registrada en marzo y las previsiones negativas para abril configuran un escenario que recuerda a los momentos más críticos de la pandemia, aunque con un origen distinto: la geopolítica. El desafío ahora será contener el impacto y evitar que la crisis energética se traslade de forma más profunda al conjunto de la economía mundial.