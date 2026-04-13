Mercados en tensión

El petróleo borró parte de la suba por Ormuz y volvió a quedar debajo de los US$100

El Brent y el WTI arrancaron en alza tras el bloqueo naval sobre puertos iraníes, pero luego recortaron terreno y perforaron otra vez el umbral de los US$100. El gas en Europa siguió en alza y las bolsas operaron en baja.