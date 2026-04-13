El mercado energético arrancó la semana con una nueva sacudida. La decisión de Donald Trump de avanzar con un bloqueo sobre los puertos iraníes, sumada al derrumbe de las conversaciones del fin de semana, empujó otra vez al petróleo a niveles de tres cifras y devolvió la tensión a las pantallas globales.
El petróleo superó los US$100 tras el bloqueo de Trump sobre los puertos iraníes
El Brent y el WTI volvieron a ubicarse por encima de los US$100 luego del fracaso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. También subió el gas en Europa y retrocedieron las bolsas.
El barril Brent, referencia internacional, volvió a superar los US$100 y llegó a operar cerca de los US$105. El WTI, referencia en el mercado estadounidense, también recuperó ese umbral después de haber cerrado la semana pasada en torno de los US$95, tras la breve tregua que había calmado a los mercados.
El salto del crudo no quedó aislado. En Europa también trepó con fuerza el gas natural, en un movimiento que reavivó temores sobre inflación, costos industriales y abastecimiento energético en una región que sigue especialmente expuesta a cualquier alteración en Medio Oriente.
Ormuz vuelve al centro del tablero
La tensión volvió a concentrarse en el estrecho de Ormuz, una vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas. Por allí pasa cerca de una quinta parte de los flujos globales de crudo y gas natural licuado, de modo que cualquier restricción en la zona repercute de inmediato sobre precios, fletes y expectativas.
El bloqueo impulsado por Washington comenzó a regir este lunes a las 14 GMT y alcanza a los barcos que entren o salgan de puertos iraníes en el Golfo y el Golfo de Omán. La medida no impide, al menos en los papeles, la navegación de buques que crucen Ormuz con destino a puertos no iraníes.
La decisión llegó después del fracaso de las negociaciones celebradas en Pakistán. Lejos de una salida diplomática, el escenario volvió a endurecerse con amenazas cruzadas, advertencias militares y una creciente incertidumbre sobre cuánto tiempo puede sostenerse un esquema de presión de este tipo sin afectar todavía más al comercio internacional.
Bolsas en baja y activos bajo tensión
El impacto se trasladó rápidamente a los mercados financieros. En Asia predominaron las bajas y en Europa las principales plazas también abrieron en rojo, con retrocesos que reflejaron el regreso de la aversión al riesgo ante una crisis que amenaza con reabrir un frente inflacionario global.
La presión se sintió además en Wall Street, donde los futuros y los principales índices mostraron caídas moderadas en el arranque de la semana. El encarecimiento de la energía volvió a ser leído como un factor de riesgo para la inflación y para las tasas, en un momento en que el mercado seguía de cerca otros datos sensibles de la economía estadounidense.
En paralelo, el mercado físico del crudo en Europa mostró señales todavía más extremas. Algunas cargas inmediatas llegaron a negociarse cerca de los US$150 por barril, una señal del temor que existe sobre el suministro disponible fuera de Medio Oriente y sobre la capacidad del sistema para absorber una interrupción prolongada.
Qué mira ahora el mercado
Uno de los focos pasa por el petróleo iraní que podría quedar fuera del circuito. La interrupción de exportaciones desde Irán amenaza con retirar del mercado alrededor de 2 millones de barriles por día, en un contexto donde ya había señales de tensión en la oferta y de recuperación lenta en la normalización de rutas marítimas.
A eso se suma el efecto acumulado del conflicto. El Brent ya venía con una suba cercana al 40% desde el inicio de la guerra y ahora el mercado intenta medir si el nuevo salto responde a un episodio puntual o al comienzo de una etapa más prolongada de precios altos, escasez y volatilidad.
Por ahora, la reacción fue inmediata: petróleo arriba, gas en alza y bolsas en baja. Todo vuelve a depender de lo que ocurra en torno de Ormuz, del margen real que tenga el bloqueo y de la posibilidad de que la crisis derive en una interrupción mayor del tráfico energético mundial.