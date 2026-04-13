Donald Trump aseguró este lunes que su administración recibió un nuevo contacto desde Irán y sostuvo que Teherán tiene “mucho interés” en llegar a un acuerdo. La declaración llegó en medio de la escalada en Medio Oriente, con bloqueo naval estadounidense sobre puertos iraníes y negociaciones todavía abiertas contra reloj.
Trump dijo que Irán quiere negociar “a toda costa” en medio de la escalada
El presidente estadounidense aseguró que Irán manifestó interés en avanzar con una negociación mientras mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía intentan reactivar las conversaciones antes de que expire la tregua.
El presidente estadounidense habló ante periodistas en la Casa Blanca y dejó una doble señal. Por un lado, planteó que la otra parte busca retomar la vía diplomática. Por el otro, volvió a advertir que, si no hay entendimiento antes de que termine el alto el fuego, el escenario para Irán “no será agradable”.
Una negociación abierta en medio de la presión
La frase de Trump apareció mientras distintos canales diplomáticos intentan evitar una nueva ruptura. Mediadores de Pakistán, Egipto y Turquía trabajan para acercar posiciones entre Washington y Teherán, después de una ronda de conversaciones que dejó diferencias importantes sobre el programa nuclear iraní y las sanciones.
El punto más sensible sigue siendo el mismo: Estados Unidos presiona para que Irán congele el enriquecimiento de uranio y avance sobre sus reservas, mientras Teherán busca alivio financiero, liberación de fondos y una salida más amplia al esquema de sanciones.
Ese tironeo explica por qué, aun con señales de diálogo, la tensión no bajó. La tregua vigente tiene fecha de vencimiento y las partes siguen probando fuerza en paralelo, con mensajes públicos, operaciones militares y contactos diplomáticos que avanzan sin garantías de cierre inmediato.
La presión militar sigue sobre la mesa
Mientras hablaba de un posible acuerdo, Trump mantuvo intacto el tono de amenaza. Este mismo lunes ratificó el bloqueo sobre los puertos iraníes y advirtió que cualquier embarcación militar de Irán que se acerque al dispositivo estadounidense podrá ser eliminada.
La medida comenzó a aplicarse tras el fracaso de las conversaciones en Islamabad y apunta a cortar el tráfico marítimo hacia y desde Irán, aunque Washington aclaró que los buques con destino no iraní podrán seguir cruzando el estrecho de Ormuz. La decisión volvió a poner bajo máxima presión una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.
Esa combinación entre negociación y coerción aparece hoy como el eje de la estrategia de la Casa Blanca. En Washington entienden que la presión militar puede servir como palanca para forzar concesiones, mientras que del lado iraní todavía buscan margen para discutir condiciones antes de que venza la tregua.
Mediadores, reloj en marcha y señales cruzadas
El último intento de acercamiento llega con el tiempo contado. La tregua anunciada la semana pasada abrió una ventana limitada para negociar, pero las diferencias siguen siendo profundas y varios actores regionales se movieron para evitar que el conflicto vuelva a escalar.
En ese tablero, Pakistán quedó como uno de los articuladores centrales, acompañado por Egipto y Turquía. La intención es activar una nueva ronda de conversaciones en los próximos días, con el foco puesto en recortar las distancias que todavía separan a las dos partes.
Por ahora, Trump insiste en que Irán quiere negociar y Teherán mantiene abierta esa posibilidad en medio de una presión militar que no se detiene. La próxima señal llegará de esa mesa: si logra reabrirse a tiempo, o si el conflicto vuelve a empujar la región hacia una fase más dura.