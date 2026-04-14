Conflicto en Medio Oriente

La "guerra de desgaste" llega al Estrecho de Ormuz: Trump aplica la táctica iraní

Tras el fracaso de la tregua mediada por Pakistán, Washington apuesta a un bloqueo total para asfixiar la economía de Teherán. En diálogo con CyD Litoral, el analista Joaquín Bernardis advirtió sobre el impacto global en el precio de los combustibles.