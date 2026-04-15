Medidas de presión

Irán amenaza con frenar el comercio en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo por el bloqueo de EE.UU. en Ormuz

Teherán advirtió que podría impedir exportaciones e importaciones en zonas clave si Washington mantiene el bloqueo naval. La medida eleva el riesgo de impacto global en el comercio energético.