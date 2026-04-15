La tensión entre Irán y Estados Unidos volvió a escalar este miércoles luego de que el gobierno iraní advirtiera que podría frenar el comercio en amplias zonas marítimas si continúa el bloqueo naval impuesto por Washington en el estratégico estrecho de Ormuz.
Irán amenaza con frenar el comercio en el Golfo Pérsico y el Mar Rojo por el bloqueo de EE.UU. en Ormuz
Teherán advirtió que podría impedir exportaciones e importaciones en zonas clave si Washington mantiene el bloqueo naval. La medida eleva el riesgo de impacto global en el comercio energético.
La advertencia fue formulada por autoridades militares iraníes en el marco de un conflicto que se mantiene activo en la región, pese a un alto el fuego vigente desde comienzos de abril. El planteo introduce un nuevo factor de incertidumbre en uno de los corredores clave para el comercio internacional de energía.
Rutas comerciales estratégicas
El mensaje de Teherán apunta directamente a tres áreas de relevancia global: el Golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo. Según el general Alí Abdolahi, jefe del mando militar iraní, si Estados Unidos mantiene lo que califican como un bloqueo “ilegal” sobre buques comerciales y petroleros, las fuerzas iraníes podrían impedir cualquier tipo de exportación o importación en esas regiones.
La advertencia se produce en respuesta a la decisión de Washington de intensificar el control naval en el estrecho de Ormuz, un paso marítimo clave por donde circula una parte significativa del petróleo que abastece al mundo. Desde la perspectiva iraní, estas acciones constituyen una amenaza directa a su economía y a la libre navegación.
El gobierno estadounidense, por su parte, sostiene que el bloqueo busca limitar la capacidad operativa de Irán en el marco del conflicto regional. Según fuentes militares, el objetivo es restringir el comercio marítimo iraní, especialmente en lo vinculado a exportaciones energéticas.
La posibilidad de que Irán cumpla con su advertencia genera preocupación en la comunidad internacional, ya que implicaría una interrupción en rutas marítimas que no solo afectan a ese país, sino también a otros actores comerciales que dependen de esos corredores.
Impacto global
El estrecho de Ormuz es considerado uno de los puntos más sensibles del comercio mundial. Se estima que por esa vía circula alrededor del 20% del petróleo que se transporta diariamente en el planeta, lo que lo convierte en un eje estratégico para el suministro energético global.
Desde el inicio de las hostilidades a fines de febrero, el tránsito marítimo en la zona se redujo de manera significativa, con caídas abruptas en la circulación de buques y desvíos de rutas comerciales. Este escenario ya generó fluctuaciones en los precios internacionales del petróleo y tensiones en los mercados energéticos.
La amenaza de extender las restricciones a otras áreas, como el mar Rojo, amplía el alcance del conflicto y podría afectar a economías de distintas regiones, en especial a países asiáticos y europeos que dependen de estas rutas para el abastecimiento de hidrocarburos.
En paralelo, el contexto político-militar sigue siendo inestable. Aunque existe un alto el fuego formal, persisten las tensiones y las negociaciones entre ambas partes no han logrado avances concretos. En ese marco, las advertencias cruzadas forman parte de una estrategia de presión en busca de mejores condiciones en eventuales acuerdos.
Analistas internacionales advierten que una escalada en estas acciones podría derivar en una crisis de mayor alcance, tanto por el impacto económico como por el riesgo de confrontaciones directas en zonas de alta circulación marítima. La eventual interrupción del comercio en estos puntos críticos no solo afectaría a los países involucrados, sino que tendría consecuencias en la economía global.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca la evolución del conflicto, con llamados a retomar el diálogo y evitar medidas que profundicen la inestabilidad. En este escenario, el futuro inmediato dependerá en gran medida de la capacidad de las partes para sostener el alto el fuego y avanzar en negociaciones que permitan reducir la tensión en una de las regiones más sensibles del mundo.