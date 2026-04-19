El presidente Javier Milei inició este domingo su agenda oficial en Israel con una visita al Muro de los Lamentos, en Jerusalén, en el marco de su tercera gira al país desde que asumió la Presidencia.
Milei comenzó su gira en Israel con una visita al Muro de los Lamentos
El mandatario argentino comenzó este domingo su tercera visita oficial a Israel con una recorrida por uno de los sitios más emblemáticos de Jerusalén. La cobertura continúa en desarrollo con reuniones y actividades previstas durante la jornada.
El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, en una de las primeras actividades previstas dentro de una agenda cargada de alto contenido político y simbólico.
La presencia del jefe de Estado argentino se da en un escenario internacional especialmente delicado, atravesado por la frágil tregua en Medio Oriente y por el fuerte aislamiento diplomático que enfrenta el gobierno del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Desde la Casa Rosada se indicó que la visita incluye encuentros bilaterales, firma de acuerdos y actividades institucionales que se extenderán durante los próximos días.
Milei, que en reiteradas oportunidades expresó su alineamiento político y diplomático con Israel, volvió a elegir como primer gesto de su estadía la recorrida por el Muro de los Lamentos, una imagen que ya había marcado sus anteriores viajes oficiales.
Más tarde, el Presidente tiene previsto reunirse con Netanyahu en Jerusalén, en una jornada que podría incluir anuncios vinculados a cooperación bilateral, seguridad e inteligencia artificial, según trascendió desde medios israelíes.
La recorrida se produce además en un contexto de máxima atención internacional, dado que la visita argentina coincide con actos oficiales por el Día de la Independencia de Israel y con reuniones previstas con otras autoridades del Estado israelí.
Noticia en desarrollo