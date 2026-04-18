La tercera visita de Javier Milei a Israel se enmarca como la de mayor relevancia o peso por la coyuntura local que recibirá al presidente de Argentina.
Javier Milei inicia en Israel su itinerario de cara al Día de la Independencia
El presidente argentino estará en el país de Medio Oriente en plena tensión por las negociaciones con Irán y Hezbollah en el estrecho de Ormuz y Líbano.
El hombre de La Libertad Avanza comienza oficialmente este domingo 19 de abril una agenda que tendrá el pico de importancia el martes 21, cuando se lleven a cabo las celebraciones por el 78° Día de la Independencia de Israel, Yom Ha'atzmaut.
Milei ha sido invitado a encender una de las antorchas en la ceremonia oficial en el Monte Herzl, en Jerusalén. Se trata de un honor simbólico muy alto, usualmente reservado para figuras que han demostrado un apoyo excepcional al Estado de Israel.
La sensible presencia del mandatario argentino no debe escapar a las cada vez más tensionadas apariciones públicas de dirigentes del mundo en torno a la situación general en Medio Oriente, acrecentada en las últimas semanas por las discusiones/negociaciones en el estrecho de Ormuz y los choques bélicos en el sur de Líbano.
El viaje de la delegación compuesta por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Juan Bautista Mahiques (Justicia) inició este sábado desde las 11 horas y finaliza con aterrizaje aproximado a las 3:30 del domingo, horario argentino.
La relación en su “mejor momento”
El gobierno israelí ha calificado la relación actual como la mejor de su historia, mencionando incluso que Milei forma parte de las "tres M" de Argentina (junto a Maradona y Messi) en términos de popularidad en aquel país.
Esta nueva presencia de Milei busca reforzar los vínculos estratégicos en un contexto regional complejo. Se espera que mantenga reuniones de alto nivel con autoridades israelíes para avanzar en temas de cooperación política y seguridad.
Aunque es un proceso gradual, este viaje se enmarca en la promesa del mandatario de trasladar la embajada argentina a Jerusalén Occidental durante este año 2026, reforzada por la presencia física del argentino en dicha ciudad.
Milei recibió el apoyo inicial en febrero de 2024, apenas comenzó su gestión, al ser recibido por el presidente Isaac Herzog y el primer ministro Benjamín Netanyahu. En junio de 2025 regresó para ser galardonado con el Premio Nobel Judío y firmar un “Memorando a favor de la Democracia y la Libertad”.
Si bien, en su segunda visita había recibido a familiares de los argentinos secuestrados por Hamás en Gaza, siendo de las actividades de mayor peso para la agenda de su país, esta tercera visita es el pico de la relación con el gobierno israelí ante la relevancia del acto en puerta.
Mayor complejidad para la próxima visita
Su recepción al ya por entonces ex primer ministro británico, Boris Johnson, y la entrevista con The Telegraph en diciembre anunciaron la inminente visita de Milei a Reino Unido.
Uno de los objetivos del presidente argentino es establecer un diálogo directo con Londres por Malvinas e incluso sentarse junto al poco cercano ideológicamente premier Keir Starmer. El apuro de Casa Rosada de concretar el viaje entre abril y mayo presentaría las mismas complicaciones que puede presentar el plano diplomático. Como detalle, Milei pretende cumplir con el sueño de saludar a Mick Jagger.
Itinerario (horario argentino)
- Visita de Milei a el Muro de los Lamentos el domingo 4:30 horas
- Pablo Quirnose reúne con su par israelí Gideon Sa'ar el domingo a las 10:15 horas
- Milei tiene un mano a mano con el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu el domingo a las 11:30 horas
- Milei asiste a la pregrabación de la ceremonia del 78.º Día de la Independencia de Israel el domingo por la noche
- Milei es condecorado con el Doctorado Honoris Causa por parte de la Universidad Bar-Ilan el lunes a las 4:30 horas
- Milei se reúne con el presidente de Israel, Isaac Herzog, el lunes a las 9:30 horas
- El martes tiene la agenda cargada con la ceremonia por el 78.º Día de la Independencia de Israel, reunión con rabinos y visita a la Iglesia del Santo Sepulcro, situada en la Ciudad Vieja de Jerusalén.
- Emprende el regreso a las 17:30 horas del domingo para aterrizar en Argentina durante media mañana del miércoles.