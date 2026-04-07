Geopolítica y tensión bilateral

Conflicto diplomático: el encargado de negocios de Irán abandonó la Argentina tras la decisión de Milei

En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis explicó el alcance de la medida tras la expulsión del diplomático iraní. Los alineamientos del presdiente argentino en Medio Oriente y los antecedentes del caso AMIA, los ejes de una relación que atraviesa su punto más bajo.