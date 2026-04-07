La relación diplomática entre la Argentina e Irán ha ingresado en una fase de hostilidad abierta. El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de declarar "persona non grata" al encargado de negocios iraní en Buenos Aires, quien ya abandonó el territorio nacional.
Conflicto diplomático: el encargado de negocios de Irán abandonó la Argentina tras la decisión de Milei
En diálogo con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis explicó el alcance de la medida tras la expulsión del diplomático iraní. Los alineamientos del presdiente argentino en Medio Oriente y los antecedentes del caso AMIA, los ejes de una relación que atraviesa su punto más bajo.
La medida representa un quiebre significativo en el vínculo bilateral, que ya arrastraba décadas de complejidad desde los atentados a la Embajada de Israel y la AMIA.
En una entrevista exclusiva con CyD Litoral, el analista internacional Joaquín Bernardis detalló las implicancias técnicas y políticas de este movimiento: "Bajo la Convención de Viena, cualquier cuerpo diplomático que recae en ese estatus debe abandonar el país que lo está recibiendo. Este es uno de los puntos más álgidos de la relación bilateral en la historia reciente".
El factor regional y la "respuesta simétrica"
Según explicó Bernardis, el detonante inmediato fue un comunicado emitido por la embajada de Irán en Uruguay. A pesar de no tener jurisdicción sobre Argentina, la representación persa en Montevideo lanzó una fuerte advertencia contra la administración de Milei por su posicionamiento en el conflicto de Medio Oriente.
"Irán elevó la retórica y afirmó tener el derecho de dar una respuesta 'simétrica' al alineamiento de Argentina con Israel y Estados Unidos", señaló el analista. Esta amenaza fue la que precipitó la respuesta de la Cancillería argentina.
Bernardis recordó que el país no tiene representantes en Teherán desde la denominada "Guerra de los 12 días" en junio del año pasado, lo que deja el vínculo diplomático reducido a su mínima expresión.
Heridas abiertas y alineamiento político
El conflicto no es nuevo, pero la coyuntura actual lo potencia. Bernardis subrayó que uno de los prófugos de la justicia argentina por el atentado a la AMIA hoy lidera la Guardia Revolucionaria Iraní, el mismo cuerpo de élite que estuvo en el centro de las negociaciones del fallido memorándum de entendimiento años atrás.
"El alineamiento político de Javier Milei con los Estados Unidos e Israel lleva a este desenlace", analizó Bernardis, comparando la situación con antecedentes previos: "Es un movimiento similar al que realizó la presidencia de Alberto Fernández con el embajador de Ecuador en 2023, pero en este caso con un actor de peso geopolítico mucho más complejo como es Irán".
Aunque técnicamente no existe una ruptura total de relaciones, el vacío de representantes en ambas capitales y la expulsión del último eslabón diplomático en Buenos Aires sitúan al vínculo en un estado de parálisis casi total, marcando un nuevo paradigma en la política exterior argentina hacia el Golfo Pérsico.