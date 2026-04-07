A pocas horas de que venza el ultimátum impuesto por Estados Unidos a Irán, la tensión en Medio Oriente alcanzó uno de sus puntos más altos desde el inicio del conflicto.
Trump sobre Irán: “Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás”
El presidente de Estados Unidos fijó un plazo para que Teherán cumpla condiciones clave, mientras continúan los ataques y crece el temor a una ofensiva sobre infraestructura estratégica.
El presidente Donald Trump advirtió que, si no se cumplen sus exigencias, se avanzará con un ataque sobre objetivos estratégicos, y afirmó que “toda una civilización morirá esta noche”, una frase que amplificó la preocupación internacional.
Ultimátum y negociaciones
El plazo fijado por la Casa Blanca vence a las 21 (hora argentina), en un contexto marcado por intensas negociaciones para alcanzar un alto el fuego. Entre las principales condiciones planteadas por Washington se encuentran la reapertura del estrecho de Ormuz —clave para el comercio global de petróleo— y avances concretos en relación con el programa de uranio enriquecido de Irán.
Según se informó, las conversaciones diplomáticas continúan contra reloj, con la participación de distintos actores internacionales que buscan evitar una escalada mayor. Sin embargo, en paralelo a estos contactos, los enfrentamientos no se detuvieron y se registraron nuevos ataques en distintos puntos de la región.
El conflicto, que ya lleva más de un mes, mantiene enfrentados a Estados Unidos e Israel con Irán en una dinámica que combina acciones militares, presión económica y negociaciones diplomáticas. En ese marco, el ultimátum representa un punto de inflexión que podría definir el rumbo inmediato de la crisis.
Las declaraciones de Trump, en las que anticipó consecuencias de gran magnitud si no se llega a un acuerdo, fueron interpretadas como un endurecimiento de la postura estadounidense. Aunque no se detallaron públicamente todos los alcances de la eventual ofensiva, trascendió que podría centrarse en infraestructura estratégica, especialmente en el sistema energético.
Temor en Irán
Del lado iraní, las autoridades respondieron con firmeza y señalaron que cualquier ataque será contestado “más allá de la región”, lo que abre la posibilidad de una ampliación del conflicto. Esta advertencia fue acompañada por medidas internas de preparación ante un eventual escenario de mayor intensidad.
En Teherán, la población sigue de cerca la evolución de los acontecimientos, con una creciente preocupación por el impacto que podrían tener nuevos ataques, en particular sobre las plantas eléctricas. La posibilidad de interrupciones prolongadas en el suministro de energía genera incertidumbre en la vida cotidiana, en una ciudad que ya se ha habituado a convivir con episodios de bombardeos.
El sistema energético aparece como uno de los puntos más sensibles en esta etapa del conflicto. Un eventual daño en estas instalaciones podría afectar servicios básicos y profundizar la crisis humanitaria, además de tener consecuencias económicas significativas.
A lo largo de las últimas semanas, el conflicto ha mostrado una combinación de ofensivas militares y gestiones diplomáticas que no lograron todavía un acuerdo definitivo. En ese escenario, la proximidad del vencimiento del ultimátum agrega un factor de presión adicional.
Mientras tanto, la comunidad internacional mantiene la atención sobre lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Diversos gobiernos y organismos multilaterales reiteraron llamados a la moderación y a la búsqueda de una salida negociada que permita reducir las tensiones.