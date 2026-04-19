Lo que pasa en Balcarce 50

Javier y Karina Milei con Caputo intentan reordenar la gestión económica y política

El plan en defensa de Adorni continúa en ejecución mientras Karina Milei también insiste en una vuelta a la normalidad en materia de gestión. En esa línea, lo parlamentario, judicial, partidario y electoral siguen siendo prioridad en la Casa Rosada.