La decisión política y estratégica de sostener a Manuel Adorni al frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros es comandada en la Casa Rosada por la poderosa secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien es la principal guardiana de los intereses de su hermano, el economista que ocupa el Sillón de Rivadavia. Ellos infieren que “si vienen por Adorni, es porque quieren venir conmigo”.
Javier y Karina Milei con Caputo intentan reordenar la gestión económica y política
El plan en defensa de Adorni continúa en ejecución mientras Karina Milei también insiste en una vuelta a la normalidad en materia de gestión. En esa línea, lo parlamentario, judicial, partidario y electoral siguen siendo prioridad en la Casa Rosada.
Esto no es una especulación, es lo que replicó esta semana uno de sus más altos colaboradores del núcleo íntimo del planeta libertario. Otro de los hombres que defiende a rajatabla la inocencia del vocero y su capacidad de defensa, que deberá demostrar el próximo 29 de abril en la Cámara baja cuando brinde su informe de gestión expresó, “prepárense, no va a ser ningún paseo de los opositores como predicen algunos.
En línea con Javier (Milei), Manuel les va a demostrar que no les tiene miedo. En su poder estás todos los elementos de prueba a favor para dejar en claro en la Justicia que todo esto es otra patraña desestabilizadora que motorizan las máquinas de impedir que se suben los sueldos en el Congreso y se creen impunes, sin la necesidad de explicar nada ni rendir cuentas nunca”, vociferó el acérrimo apologista del ‘karinismo’ puro de toda pureza, que asimismo adelantó que al retorno del primer mandatario de su viaje a Israel, el ministro coordinador volverá a capitanear una reunión del Gabinete Nacional en los sucesivo.
El apoyo incondicional de la presidenta de La Libertad Avanza y sombra del titular del Poder Ejecutivo Nacional quedó de manifiesto cuando en la semana invitó a Adorni a acompañarla en su visita a Vaca Muerta en la provincia de Neuquén, además de la previa recorrida en el Instituto Malbrán, donde ambos caminaron acompañados del ministro de Salud, Mario Lugones.
Situación del PAMI
Lugones, es uno de los funcionarios que no la está pasando bien con respecto a la situación que atraviesa el PAMI. Así como se supo sobre la caída de las prestaciones y el paro de los médicos, nadie niega que el malestar se potencia por esos 1000 millones de pesos que empezaron a ser soldados a cuentagotas por el Palacio de Hacienda, donde le piden al ministro paciencia para no romper el equilibrio fiscal y que por favor donde detenga la hondonada de amagues de salida que viene haciendo internamente.
“Que el sistema está colapsado es un hecho y está comprobado. Así no los dejaron los kirchneristas. Los mismos que ahora dicen defender a los viejos y cuando tuvieron la oportunidad le derogaron el 82 por ciento móvil. Una decisión que tomó Cristina Kirchner ¿bajo qué criterio?... el único que existe, no romper las cuentas públicas, no desfinanciar al Estado. Militar pavadas es fácil, pero el teorema de Baglini es otra cosa. Ahí afuera te tiran piedras por todo, pero cuando llegan acá se vuelven comentaristas televisivos de la nada y no se hacen responsables de nada. Así cualquiera”, se quejó otro de los informantes gubernamentales, que a la vez no quiso dejar pasar que “así y todo estamos haciendo el esfuerzo para salir del atolladero.
El ministro Caputo está ocupado en cubrir focos de incendio sin tener que acudir a un ajuste y a una devaluación demoledora, que es lo que le piden los que quieren romper todo. Porque para ellos la ecuación es simple: ‘cuando peor mejor’... pero que se olviden, no les vamos a dar el gusto. Estamos comprometidos a pagar a los acreedores, aliviar la situación y retomar la senda de cubrir esas necesidades, aunque nos quieran tildar de impiadosos y no sé cuántas pavadas más”, recriminó ofuscado.
La mesa política
En la lógica de pretender retomar la senda de la normalidad, la Mesa Política que se reunió el viernes, con asistencia perfecta, salvo la ausencia del mandamás de Economía que estaba en los Estados Unidos, a la salida se dieron pautas de los principales temas que se tocaron.
En primer lugar, la insistencia en persistir con la agenda de reformas parlamentarias, entre las que están como prioridad la Ley de Hojarascas y la reforma política electoral. Que circula mediante un texto que ya está en manos de los gobernadores dialoguistas y que está siendo estudiado como un plan que conduce a cambios sustanciales, como la derogación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); modificaciones en la Boleta única de Papel (BUT) y regular el financiamiento de los partidos políticos.
Sobre el primer punto, quizá el más conflictivo porque hay aliados como el PRO y radicales que necesitan dirimir disputas endógenas y territoriales en sus fuerzas, podría llegar a repetirse el proceso de suspensión como en 2025, aunque uno de los ministros de los que participaron del encuentro fue el que aseguró: “Estamos avanzando con la Reforma Electoral, Política y Judicial. En eso no hay vuelta atrás”, garantizó.
Acerca de lo que concierne a lo estrictamente jurídico, en uno de los despachos del ala sur de Balcarce 50 se escuchó decir a un influyente asesor: "Te imaginarás que nunca escucharás de mi boca y en este lugar, hablar de éxito o del fracaso del Ministro de Justicia (Juan Bautista Mahiques) a la hora de accionar en favor de intereses del Gobierno o suyos propios”. Una consideración que el funcionario se sintió en la obligación de exponer luego de que el elegido por Karina Milei impulse la prórroga por continuar -con 75 años, cuando vence su plazo- en la Cámara Federal de Casación Penal de su padre, Carlos Mahiques (algo que debe pasar el filtro del Senado), a la vez que haya colocado a su hermano Esteban al frente de la jefatura de Gabinete de Justicia (según el Boletín Oficial cargo cubierto ad honorem).
Recordemos que esta familia también tiene como fiscal de instrucción N° 35 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) desde 2015 a Ignacio Mahiques, todos relacionados, según el kirchnerismo, con causas y acciones que fueron, y son dirigidas en su contra.
El caso $Libra
Entre las cataratas de novedades tribunalicias, que suman acciones en las comisiones que se conforman en el Congreso nacional, una fuente fidedigna del palacio ejecutivo habló directamente del caso $LIBRA y sus implicados, en este caso en particular de las iniciativas de Mauricio Novelli, uno de los impulsores de la criptomoneda.
Lo que salió a explicar el operador mileísta fue que el trader argentino, con quien tuvo varios contactos, "quería contar que es lo que no pasada, qué información tenía al aire (con respecto a su celular); que involucramiento tenía y cómo conocía el proyecto para financiarlo. No importa si me satisfizo a mí”, resaltó la voz oficial.
“Doble nuestra es que todo lo que dijeron de Novelli es falso. Dijeron que empezaban las causas, que no tenía forma de zafar, pero viste que a veces dicen, va a depender de (juez federal Sebastián) Cassanello, que es ‘tortuga’, pero de repente metió 22 allanamientos en una noche. Una cosa de locos", remató la fuente.
En cuanto a la continuidad de este tema en los estrados, la garganta del oficialismo nacional añadió que “termina ahí la cosa. Todavía nadie supo explicar, como en otras denuncias, cuál es el delito… el supuesto delito. No hay un tipo penal, no hay un hecho, digamos. Lo mismo ocurre con el juicio con Manuel (Adorni). Yo siento que en la Rosada tenemos a la gente que más sabe de derecho procesal en el país y en el mundo, y eso hace que no tengamos dudas inciertas”, aseveró.
Lo otro que no quedó fuera de carpeta es lo que quedó pendiente de la gestión de Mariano Cúneo Libarona. "Con respecto al Código Penal se está tratando de discutir el contenido para mandarlo a la brevedad”, certificó un vocero calificado que explicó: "Yo no quiero ni dejo de querer nada. Yo ejecuto lo que el Presidente quiere. Y él quiere una reforma contundente. No quiere ese proyecto Premium ni exprés. Al Presidente Milei no le gustan las soluciones parciales", consignó en ánimo de no dejar incongruencias con lo que estuvo ordenando Milei en las últimas semanas a sus subalternos.
Sin poder salir de la cuestiones del ordenamiento partidario, en especial en la provincia de Buenos Aires, la variante que habilitó la idea de que el jefe de bloque de LLA en territorio que administra Axel Kicillof, nos referimos al caputista Agustín Romo, deje de presidir el bloque mileísta para dar paso a un dirigente del presidente partidario y diputado nacional libertario Sebastián Pareja -Juan Osaba-, sus jefes políticos de Las Fuerzas del Cielo pidieron aclarar ante la prensa acreditada en la sede del PEN que, “¡con Romo no pasa nada!". Poco después, el joven que podría quedar como referente segundo en la bancada, publicó en su cuenta de X: “Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar”.