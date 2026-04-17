Se llevó a cabo una nueva reunión de la mesa política este viernes por la mañana en Casa Rosada. Luego de unas dos horas, se dejó trascender que el Gobierno presentará al Congreso una ley sobre pensiones por invalidez que pretende modificar la ley de Emergencia en Discapacidad sancionada el año pasado.
La mesa política acordó impulsar una alternativa a la Emergencia en Discapacidad
Tras la cumbre de funcionarios se dejó trascender que se presentará al Congreso un proyecto sobre invalidez laboral que en los hechos buscará retrotraer la norma sancionada y ratificada sobre aumentos en pensiones y prestaciones del sector.
El jefe de gabinete Manuel Adorni encabezó la reunión junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estuvieron presentes el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; el asesor presidencial, Santiago Caputo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el armador nacional de LLA, Eduardo “Lule” Menem.
El objetivo fue calibrar los tiempos texto antes de presentar ante el Poder Legislativo las versiones oficiales de ambos proyectos. Adorni indicó que la decisión de presentar esta versión responde a la necesidad de ordenar la gestión y a la presión política que atraviesa el gabinete. La Cumbre llevó a la decisión de insistir en presentar las iniciativas.
Reformas en salud y pensiones
Según se informó, el gobierno presentará un proyecto sobre las reglas en las pensiones por invalidez laboral, buscando retrotraer partes del proyecto de Emergencia en Discapacidad que fue sancionado por la oposición el pasado año que la administración libertaria se niega a cumplir porque argumenta que atenta contra el principio de orden fiscal que ordena su gestión.
La Casa Rosada prevé resultados adversos en la apelación realizada contra la iniciativa ante la Corte Suprema. Si eso ocurre, la alternativa es avanzar con este proyecto, en oposición a los múltiples reclamos de familiares de discapacidad para exigir aumento de las partidas.
El anuncio en la mesa política también vinculó la reforma mental con la agenda de salud pública y la gestión administrativa, y los funcionarios acordaron coordinar despachos con los bloques en el Legislativo para intentar acelerar el tratamiento.
Otros temas en agenda
En paralelo, la reunión también trató la presentación que el jefe de Gabinete debe realizar el próximo 29 de abril en Diputados para brindar su informe de gestión, un trámite institucional que se espera enfrente duros cuestionamientos ante las denuncias que pesa sobre Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito.
En paralelo, se abordaron también temáticas correspondientes al ámbito de Justicia como la Reforma Penal que busca elevar el agravamiento de penas y la tipificación de nuevos delitos. El documento final continúa bajo revisión del nuevo Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien impulsa la incorporación de prohibir el uso de armas en escuelas a causa de los últimos acontecimientos ocurridos en el país.
Por otra parte, se analizó el estatus del proyecto de ley Hojarasca, una iniciativa del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, para derogar cerca de 70 leyes y decretos considerados obsoletos. Cabe la posibilidad de que se incluya en una próxima sesión en la Cámara de Diputados.