El presidente Javier Milei culminó su gira por Medio Oriente, marcada por un fuerte alineamiento geopolítico con Israel y la firma de los denominados "Acuerdos de Isaac". Este conjunto de convenios busca replicar la lógica de los Acuerdos de Abraham de 2020, posicionando a la Argentina como un socio estratégico clave en la región.
Acuerdos de Isaac: los detalles de la alianza estratégica que Milei selló con Israel
En su tercera visita oficial, el presidente argentino firmó una serie de memorándums de entendimiento que incluyen cooperación en inteligencia artificial, lucha contra el terrorismo y la posibilidad de un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv.
En diálogo con CyD Litoral, el analista Joaquín Bernardis detalló los alcances de estos memorándums y el impacto que podrían tener tanto en la seguridad nacional como en la economía tecnológica y el turismo.
Los tres pilares del acuerdo
Según explicó Bernardis, los acuerdos funcionan como un "paraguas" que abarca áreas sensibles y estratégicas de la agenda bilateral:
- Lucha contra el terrorismo: se busca fortalecer la cooperación entre los ministerios de seguridad de ambos países, un punto sensible para la Argentina dada la historia de los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel.
- Vanguardia Tecnológica: el acuerdo pone el foco en la Inteligencia Artificial (IA). "Se busca importar tecnología israelí para potenciar el ecosistema tecnológico argentino", señaló el analista.
- Conectividad Aérea: uno de los anuncios más tangibles es la intención de establecer un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv a través de la aerolínea El Al, con el objetivo de concretarlo para noviembre de este año.
La conexión aérea directa eliminaría la escala técnica habitual en Madrid, facilitando no solo el comercio sino también el turismo religioso. Bernardis destacó que este avance impactará en el "ciudadano de a pie" y en las comunidades que visitan Tierra Santa.
Contexto de máxima tensión
La firma de estos acuerdos se da en un escenario internacional crítico. Bernardis advirtió sobre la fragilidad del cese al fuego en Medio Oriente y la preocupación global por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, un punto vital para el tránsito del crudo.
"Javier Milei se muestra totalmente alineado con la postura de Estados Unidos e Israel", afirmó Bernardis y resaltó que este posicionamiento fue ratificado por el mandatario durante sus reuniones con el presidente Isaac Herzog, donde recibió la máxima distinción del Estado israelí.