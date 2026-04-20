La embajada de China en la Argentina lanzó un fuerte comunicado contra Peter Lamelas y elevó la tensión diplomática con Estados Unidos. El mensaje apuntó directamente contra las declaraciones del embajador estadounidense, a quien acusó de atacar y difamar la cooperación entre China y la Argentina, además de reproducir una mirada de Guerra Fría sobre América Latina.
Dura respuesta de China a Estados Unidos por la Argentina: “Hagan algo concreto”
La embajada china en Buenos Aires cuestionó con dureza a Peter Lamelas por sus declaraciones sobre la relación entre Argentina y China, rechazó lo que definió como prejuicios ideológicos y reclamó a Washington acciones reales para el desarrollo regional.
El texto fue difundido desde la sede diplomática china en Buenos Aires y se apoyó en una crítica de fondo: Beijing consideró que los dichos de Lamelas ignoran la realidad, están cargados de prejuicios ideológicos y reflejan una mentalidad de suma cero. En ese marco, expresó “fuerte descontento y rotundo rechazo”.
La respuesta no apareció en el vacío. Lamelas ya había quedado en el centro de la polémica por sus declaraciones sobre la influencia china en la Argentina, tanto durante su nominación como después de asumir como embajador, en una agenda alineada con la estrategia de Washington para limitar el peso de Beijing en la región.
La embajada china endureció el tono
El corazón político del comunicado estuvo en una frase final que buscó invertir la carga de la discusión. “En lugar de esforzarse por exagerar lo que llaman la ‘amenaza china’, sería mejor que hicieran algo concreto por el desarrollo de Argentina y los países de América Latina y el Caribe”, planteó la representación diplomática.
Antes de ese cierre, China remarcó que el vínculo con América Latina es una cooperación Sur-Sur basada en apoyo mutuo y no en cálculos geopolíticos. También sostuvo que en sus relaciones con la Argentina y con otros países de la región nunca buscó esferas de influencia ni actuó contra terceros.
La embajada además trazó un contraste con la propia política exterior de Estados Unidos. Señaló que Washington no puede sostener una lógica de “América Primero”, beneficiarse de su cooperación con China y, al mismo tiempo, cuestionar que otros países procuren hacer lo mismo.
Quién es Peter Lamelas y por qué generó ruido
Lamelas llegó a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires con un perfil político muy marcado. Durante su audiencia de confirmación en el Senado ya había generado rechazo en la Argentina por sus definiciones sobre Javier Milei, Cristina Kirchner y la presencia china en el país. Aquellas declaraciones fueron leídas como una injerencia directa en asuntos internos.
Entre sus frases más controvertidas estuvieron las vinculadas al rol de los gobernadores y a la intención de frenar acuerdos con China en las provincias. Esa línea provocó repudios de distintos sectores políticos y abrió una discusión pública sobre los límites diplomáticos de sus intervenciones.
La controversia no se apagó con su confirmación. Ya como embajador, Lamelas fue recibido por Milei en noviembre de 2025 en un contexto de fuerte sintonía con la administración de Donald Trump y con la decisión de revisar proyectos sensibles de cooperación con China en territorio argentino.
China defendió su relación con la Argentina
El comunicado chino buscó también reafirmar la profundidad del vínculo bilateral con Buenos Aires. La embajada sostuvo que la cooperación con la Argentina produce mejoras concretas en los intereses fundamentales de ambas partes, tanto en el corto como en el mediano y largo plazo.
Esa defensa no es menor. En los últimos meses, varios proyectos conjuntos entre Argentina y China quedaron bajo tensión, entre ellos iniciativas científicas y tecnológicas que se vieron frenadas o demoradas en medio del acercamiento del Gobierno argentino a Washington.
Por eso, la respuesta diplomática también funcionó como una señal política. China dejó en claro que no piensa aceptar sin réplica los intentos estadounidenses por condicionar su presencia económica, comercial y estratégica en la Argentina y en el resto de América Latina.
Una disputa que excede a la Argentina
Detrás del cruce puntual aparece una pelea mayor entre las dos potencias. La Argentina quedó otra vez como escenario de una competencia global que combina inversiones, influencia política, recursos estratégicos y alineamientos diplomáticos, en un contexto en el que Milei reforzó su cercanía con Estados Unidos sin cortar del todo los vínculos económicos con China.
La embajada china eligió responder con un mensaje duro y sin rodeos. No solo cuestionó a Lamelas: también le marcó a Washington que, si pretende disputar liderazgo en la región, tendrá que mostrar resultados concretos y no limitarse a denunciar la presencia de Beijing como una amenaza.