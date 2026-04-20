El Fondo Monetario Internacional (FMI) emitió un informe sobre la situación económica de Venezuela, donde detalla los factores que condicionan la estabilización del país. El organismo técnico indica que la pérdida acumulada del Producto Interno Bruto (PIB) y la desinversión en infraestructura básica constituyen los principales obstáculos para una recuperación de los indicadores.
El FMI señala dificultades para la estabilización de la economía de Venezuela
Un documento del Fondo Monetario Internacional analiza el estado del aparato productivo y los desequilibrios macroeconómicos del país tras la contracción del Producto Interno Bruto durante la última década.
A pesar de la reducción en los niveles de inflación respecto a periodos anteriores, el informe registra la persistencia de desequilibrios fiscales. Asimismo, Venezuela mantiene compromisos de deuda externa en situación de incumplimiento, lo que limita el acceso a financiamiento en los mercados internacionales de crédito.
Estado del sector petrolero e institucional
El análisis del FMI identifica ejes específicos que requieren intervención técnica para modificar la tendencia económica:
- Producción de hidrocarburos: el sector petrolero opera con niveles de producción inferiores a su capacidad histórica debido a la obsolescencia tecnológica.
- Política monetaria: el documento menciona la necesidad de establecer mecanismos que otorguen previsibilidad a la moneda local y regularicen la publicación de datos estadísticos oficiales.
- Sanciones internacionales: el flujo comercial y financiero se encuentra condicionado por las restricciones vigentes impuestas por diversos gobiernos y organismos.
El informe también releva el impacto del flujo migratorio de los últimos años. La salida de ciudadanos del territorio venezolano incidió directamente en la disponibilidad de mano de obra calificada, factor que afecta la operatividad de las industrias locales y la recaudación tributaria.
Requerimientos de financiamiento
Para el FMI, el restablecimiento de la actividad económica depende de un flujo de capital externo. No obstante, el organismo aclara que la asistencia financiera internacional está supeditada al cumplimiento de estándares de transparencia en las cuentas públicas y a la normalización de las relaciones con los acreedores externos.
La estabilidad de los indicadores económicos se vincula, según el reporte, con la seguridad jurídica y la consistencia de las políticas fiscales a mediano plazo.