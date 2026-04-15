El ministro de Economía, Luis Caputo, celebró la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares para la Argentina. En ese marco, el funcionario descartó la posibilidad de solicitar un “waiver” y aseguró que el entendimiento alcanzado con el organismo es “muy bueno”.
Caputo celebró el acuerdo con el FMI y confirmó reuniones clave con organismos internacionales
El ministro de Economía defendió la marcha del programa económico, valoró el respaldo internacional y anticipó una agenda intensa con organismos multilaterales.
La confirmación llegó en medio de una agenda internacional intensa, en la que el titular del Palacio de Hacienda busca reforzar vínculos con entidades financieras globales y consolidar el respaldo externo al programa económico del Gobierno.
Un acuerdo que suma respaldo político
Caputo fue enfático al negar versiones sobre la necesidad de una dispensa por incumplimientos. “No es necesario”, sostuvo ante la prensa, y agregó que “nunca se habló” de un pedido de ese tipo dentro de las negociaciones con el organismo.
Además, el ministro valoró el acompañamiento del equipo técnico del FMI y destacó especialmente el rol de Kristalina Georgieva, a quien agradeció por su “liderazgo y compromiso” durante todo el proceso.
Desde el organismo internacional, en tanto, remarcaron que el Gobierno argentino logró sostener el “impulso político” del programa, respaldado por la aprobación del Presupuesto 2026 y avances en reformas consideradas clave.
También subrayaron los cambios en la política monetaria y cambiaria, que permitieron una acumulación inicial de reservas y una mejora en la capacidad del país para enfrentar eventuales crisis financieras.
Agenda internacional y respaldo financiero
En paralelo a la validación del acuerdo, Caputo continuará con una serie de reuniones estratégicas con referentes del sistema financiero internacional. Entre ellas, se destacan los encuentros previstos con Ajay Banga, Ilan Goldfajn y Sergio Díaz-Granados.
La agenda también incluye su participación en espacios clave como el Comité de Desarrollo del Banco Mundial y el Comité Monetario y Financiero Internacional, además del encuentro de ministros del G20, donde se debatirán temas vinculados a la economía global y la educación financiera.
Estas instancias son consideradas centrales para consolidar el respaldo internacional al programa económico argentino y avanzar en nuevas líneas de financiamiento o cooperación.
El nuevo desembolso del FMI se inscribe en un contexto en el que el Gobierno busca estabilizar variables macroeconómicas y fortalecer reservas, en medio de un escenario internacional desafiante. Con el respaldo del organismo, el equipo económico apuesta a sostener el rumbo y evitar sobresaltos en el corto plazo.