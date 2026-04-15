El staff del Fondo Monetario Internacional comunicó oficialmente que aprobó la segunda revisión técnica del programa con la Argentina, lo que habilita, sujeto al aval del directorio, el desembolso de US$1000 millones.
El FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y habilita el desembolso de US$1000 millones
El organismo lo comunicó oficialmente y ahora solo requiere del aval del directorio. Respaldó el rumbo económico, aunque señaló desvíos en las metas previstas.
El organismo dio a conocer la información tras la llegada a Washington del ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Minutos antes del anuncio, se reunieron con la titular del FMI, Kristalina Georgieva.
Caputo celebró el acuerdo en redes y agradeció a la directora gerente, a los equipos técnicos y al presidente del Banco Central por el trabajo conjunto, en un gesto que el comunicado del organismo interpretó como reflejo del vínculo entre las partes.
Georgieva, a su vez, valoró el rumbo económico implementado por el gobierno y señaló que las recientes reformas fiscales contribuyeron a una incipiente acumulación de reservas, aunque admitió también que hubo desvíos en las metas previstas.
Qué incluye el paquete
El comunicado destacó que, basándose en ganancias notables de estabilidad, se alcanzaron entendimientos sobre un paquete de políticas destinado a afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, y que la segunda revisión será remitida al directorio para su consideración cuando se completen las medidas pendientes.
Detalló también que las mejoras en el marco monetario y de divisas permitieron compras de divisas que superan los US$5.500 millones en lo que va del año, lo que respalda colchones de reservas y mejora la capacidad para gestionar shocks externos.
En ese contexto, el FMI informó que las autoridades proyectan que las reservas internacionales netas aumenten al menos en US$8.000 millones en 2026, respaldadas por una meta de compras de divisas del Banco Central por al menos US$10.000 millones durante el año.
El comunicado recordó el desvío de la meta de reservas en 2025, cuando las reservas netas cerraron en torno a –US$14.100 millones frente a una meta revisada de –US$1.000 millones, y señaló que esas diferencias fueron uno de los puntos clave debatidos en la segunda Revisión.
Condiciones pendientes
El Fondo indicó que la aprobación del staff abre el camino al desembolso, aunque debe ser refrendado por el directorio ejecutivo; una vez concluidas las medidas pendientes, la revisión será presentada para su consideración formal.
Entre las condiciones, el paquete incluye anclas fiscales con un superávit primario previsto del 1,4% del PBI este año, medidas monetarias para contener la volatilidad de tasas y una mayor transparencia sobre el desempeño del programa monetario mediante informes trimestrales.
En materia de financiamiento, el organismo describió una estrategia multifacética que contempla emisión de deuda en dólares de derecho local, venta de activos estatales, repos del Banco Central y préstamos externos para catalizar el acceso a mercados internacionales.
El staff también recordó que Argentina enfrenta vencimientos con el Fondo por US$3.605 millones en 2026, con un próximo vencimiento de US$805 millones en mayo, y que las autoridades se comprometieron a adoptar medidas de contingencia según sea necesario.