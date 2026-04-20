#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
San Cristóbal
Situación sísmica en Asia

Japón levantó la alerta de tsunami tras el sismo pero mantiene el monitoreo por réplicas

Las autoridades meteorológicas cancelaron el aviso de riesgo costero. Los organismos de emergencia informaron que persiste la probabilidad de nuevos movimientos telúricos en la zona afectada.

Japón levantó la alerta de tsunami tras el sismo. Crédito: Reuters.Japón levantó la alerta de tsunami tras el sismo. Crédito: Reuters.
Seguinos en
Por: 

La agencia meteorológica de Japón (JMA) levantó la alerta de tsunami para las zonas costeras de las prefecturas de Aomori, Hokkaido e Iwate que emitió en las primeras horas de este lunes, luego de que un terremoto de magnitud 7,7 sacudiera el noreste del país.

Vessels depart a port in Tomakomai, Hokkaido Prefecture, Japan, where a tsunami warning was issued following an earthquake, April 20, 2026, in this photo taken by Kyodo. Mandatory credit Kyodo/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY. MANDATORY CREDIT. JAPAN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN JAPAN. TPX IMAGES OF THE DAYJapón mantiene el monitoreo por réplicas. Crédito: Reuters.

La JMA había advertido sobre olas de hasta tres metros tras el terremoto. Ahora, la advertencia de tsunami fue degradada a aviso.

Sin embargo, la actividad sísmica sigue siendo intensa, por lo que se solicitó a la población mantenerse alerta frente a posibles evacuaciones.

Mirá tambiénTerremoto en Japón: fuerte sismo en la costa y alerta de tsunami en varias regiones

A través de un comunicado, la JMA informó que “la probabilidad de que se produzca un nuevo terremoto de gran magnitud es relativamente mayor que en tiempos normales”.

“Para aquellos de ustedes que viven en zonas para las que se han emitido alertas, por favor evacúen a lugares más elevados y seguros”, pidió la primera ministra Sanae Takaichi.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Japón

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro