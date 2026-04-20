Un fuerte terremoto sacudió este lunes la costa noreste de Japón y generó una alerta de tsunami en distintas regiones del país. El sismo, de magnitud superior a 7, tuvo epicentro en el océano Pacífico y obligó a las autoridades a activar sistemas de emergencia y ordenar evacuaciones preventivas en áreas costeras.
Terremoto en Japón: fuerte sismo en la costa y alerta de tsunami en varias regiones
El movimiento telúrico se registró frente al noreste del país y activó protocolos de emergencia. Se reportaron olas y evacuaciones preventivas en zonas costeras.
Sismo de gran magnitud
De acuerdo con reportes oficiales y medios internacionales, el movimiento sísmico se registró a poca profundidad bajo el lecho marino, lo que incrementó el riesgo de formación de olas.
El temblor alcanzó una magnitud cercana a 7,4 o 7,5, según distintas mediciones, y se percibió con fuerza en varias prefecturas del noreste japonés, dificultando la movilidad de la población y generando escenas de evacuación.
Tras el sismo, la Agencia Meteorológica de Japón emitió una alerta de tsunami para zonas como Iwate, Aomori y Hokkaido, donde se esperaba la llegada de olas que podían alcanzar hasta tres metros de altura.
Las primeras olas registradas fueron menores —de alrededor de 40 centímetros a un metro—, pero las autoridades advirtieron que podrían intensificarse con el paso de las horas.
En este contexto, se pidió a la población alejarse de la costa y trasladarse a zonas elevadas, en línea con los protocolos establecidos para este tipo de fenómenos. Japón cuenta con uno de los sistemas de alerta temprana más desarrollados del mundo, lo que permite emitir advertencias en cuestión de segundos tras detectar un sismo.
Además, se dispuso la suspensión de servicios de transporte en algunas áreas, incluyendo líneas ferroviarias, mientras se evaluaban posibles daños en infraestructura.
Evacuaciones
A pesar de la magnitud del evento, en las primeras horas no se reportaron víctimas fatales ni daños estructurales de gran envergadura, aunque sí se registraron derrumbes menores y afectaciones puntuales.
Las autoridades japonesas desplegaron equipos de emergencia y establecieron centros de evacuación en distintas localidades costeras. También se activaron controles en instalaciones sensibles, como centrales nucleares, para descartar impactos derivados del movimiento sísmico.
El gobierno conformó un comité de crisis para coordinar la respuesta y monitorear la evolución del fenómeno, mientras los organismos técnicos continuaban evaluando la actividad sísmica y la posibilidad de réplicas.
Japón se encuentra en el denominado “Anillo de Fuego del Pacífico”, una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta, lo que explica la frecuencia de terremotos en su territorio.
En este tipo de eventos, el riesgo de tsunami se produce cuando un terremoto submarino genera un desplazamiento brusco del fondo marino, lo que provoca olas que pueden ganar altura al acercarse a la costa.