Japón ha presentado un nuevo nombre para los días en que la temperatura alcanza los 40 °C (104 °F) o más, después de que el país experimentara el verano más caluroso de su historia el año pasado.
Japón le puso nombre a los días con más de 40 grados de temperatura
El término ha sido traducido por los medios de comunicación japoneses e internacionales como "día de calor cruel", "calor brutal" o "calor extremo" resultó ser y el más popular en una encuesta nacional en línea, con "día súper extremadamente caluroso" en segundo lugar.
El término kokushobi ha sido traducido por los medios de comunicación japoneses e internacionales como "día de calor cruel", "calor brutal" o "calor extremo".
Encuesta en línea
El nombre resultó ser el más popular en una encuesta nacional en línea, con "día súper extremadamente caluroso" en segundo lugar.
Los fenómenos meteorológicos extremos, como las olas de calor, son cada vez más frecuentes e intensos en todo el mundo, impulsados por actividades humanas como la quema de combustibles fósiles.
La descripción, presentada el viernes por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA), utiliza el término koku, que significa duro o cruel, para describir el calor, según informó el periódico Japan Times.
La encuesta se realizó en febrero y marzo y recibió aproximadamente 478.000 respuestas, en las que las personas eligieron su término preferido entre 13 opciones para describir el día más caluroso.
Calor récord
Japón ya cuenta con términos para días con temperaturas superiores a 25 °C, 30 °C y 35 °C.
El nuevo término para describir un clima aún más caluroso surge tras la ola de calor sin precedentes que azotó Japón el año pasado.
El verano de 2025 fue el más caluroso desde que se tienen registros, en 1898, con temperaturas medias en todo el país 2,36 °C por encima de la media.
Las temperaturas superaron los 40 °C durante nueve días entre junio y agosto, con un nuevo máximo nacional de 41,8 °C en la ciudad de Isesaki.
El número acumulado de días de calor extremo también superó el récord anterior establecido en 2024.
Por ejemplo, Tokio registró 25 días con temperaturas superiores a 35 °C, en comparación con un promedio de tan solo 4,5 días. Kioto registró 52 días con temperaturas superiores a la misma, en comparación con un promedio de 18,5 días.
Este verano, la JMA pronostica una alta probabilidad de temperaturas superiores a lo normal en Japón entre junio y agosto.