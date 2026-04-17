Un potente sismo sorprendió a los habitantes de la provincia de San Juan durante la madrugada de este viernes 17 de abril. Según los datos preliminares y los reportes de centros sismológicos internacionales, el temblor alcanzó una magnitud de 4.9 grados, generando alarma en una población que, en su gran mayoría, se encontraba descansando al momento del evento.
Un fuerte temblor sacudió a San Juan en la madrugada
El fenómeno telúrico se registró a las 3:19 de este viernes con epicentro en la zona de Calingasta. El movimiento, de carácter superficial, se sintió con fuerza en el Gran San Juan y llegó a percibirse en Mendoza y sectores de Chile. No se reportaron víctimas ni daños materiales de gravedad.
Epicentro y alcance del fenómeno
El movimiento se produjo exactamente a las 03:19:24 (hora local). De acuerdo con el relevamiento técnico, el epicentro se ubicó a unos 61 kilómetros al oeste de la Ciudad de San Juan y a solo 28 kilómetros de la localidad de Calingasta. La profundidad fue estimada en aproximadamente 129 kilómetros, lo que permitió que la onda sísmica se propagara con facilidad hacia regiones vecinas.
En Mendoza, los reportes en redes sociales dieron cuenta de un movimiento breve pero intenso, especialmente en edificios de altura. Del mismo modo, el Centro Sismológico Nacional de Chile registró la percepción del sismo en localidades fronterizas.
El impacto en la población
A pesar de la intensidad, que en la Escala de Mercalli Modificada alcanzó niveles de III a IV (lo que implica que fue sentido por personas en reposo y causó la oscilación de objetos colgantes), las autoridades de Protección Civil de San Juan informaron que no hubo pedidos de asistencia por derrumbes o heridos.
"Fue un sacudón seco, de esos que te despiertan de golpe. En casa crujieron los techos y se sintió un ruido subterráneo muy fuerte", relató un vecino de la capital sanjuanina a través de sus redes sociales, reflejando el sentir general de una madrugada marcada por el susto.
Recomendaciones ante réplicas
Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y los organismos de seguridad locales, se recordó a la población mantener la calma y verificar las instalaciones de gas y agua en sus hogares. Ante la posibilidad de réplicas, se recomienda tener siempre lista una "mochila de emergencia" y evitar el uso de ascensores o salidas precipitadas hacia balcones.
Hasta el momento, los servicios públicos funcionan con total normalidad en toda la zona de Cuyo, aunque se mantiene una guardia preventiva para evaluar cualquier fisura estructural en edificios antiguos o zonas rurales cercanas al epicentro.