Gran susto

Un fuerte temblor sacudió a San Juan en la madrugada

El fenómeno telúrico se registró a las 3:19 de este viernes con epicentro en la zona de Calingasta. El movimiento, de carácter superficial, se sintió con fuerza en el Gran San Juan y llegó a percibirse en Mendoza y sectores de Chile. No se reportaron víctimas ni daños materiales de gravedad.