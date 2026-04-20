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"Apoyo inquebrantable"

Milei recibió la Medalla Presidencial de Honor, máxima distinción civil de Israel

El presidente israelí Herzog destacó el liderazgo de Milei, resaltando su apoyo a las familias de Gaza y su postura internacional. El libertario, por su parte, sostuvo que con "ciertas culturas no se puede convivir" en su discurso en la Universidad de Bar-Ilan.

El líder argentino fue honrado por su firme apoyo a Israel, destacándose su postura internacional y compromiso con las familias afectadas en Gaza. Foto: REUTERS / Amir Cohen.El líder argentino fue honrado por su firme apoyo a Israel, destacándose su postura internacional y compromiso con las familias afectadas en Gaza. Foto: REUTERS / Amir Cohen.
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El presidente israelí, Isaac Herzog, le entregó a Javier Milei la ‘Medalla Presidencial de Honor’, la máxima distinción civil del país, por su compromiso con el Estado de Israel.

Herzog reconoció un "liderazgo audaz" en el mandatario libertario y le agradeció su “apoyo inquebrantable”, desde que asumió la Presidencia de la Argentina en 2023.

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En la misma línea, destacó su compromiso con las familias de los rehenes en la Franja de Gaza y la postura “clara” que tomó a nivel internacional.

La distinción tiene lugar en el marco de la tercera visita oficial de Milei a Israel que, a su vez, coincidió con las celebraciones por el 78° Día de la Independencia local. El presidente estuvo acompañado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, el canciller, Pablo Quirno, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el embajador Axel Wahnish.

"Una misma causa"

Por su parte, Milei agradeció la distinción, manifestó que recibió la medalla "con el honor que merece" y que, además, lo tomó como un gesto de la “consolidación de la amistad” entre ambos pueblos.

Argentina's President Javier Milei poses for a family photo after he received an honorary doctorate from Bar-Ilan University, which they say is in recognition of Milei's longstanding partnership with Israel and his fight against antisemitism, in Ramat Gan, Israel April 20, 2026. REUTERS/Florion GogaMilei posa junto a sus funcionarios y autoridades de la Universidad Bar-Ilan tras recibir un doctorado honoris causa. Foto: REUTERS / Florion Goga.

"Gracias a que el pueblo argentino volvió a elegir las ideas de la libertad, hemos retomado la senda de Occidente, de los valores judeocristianos y de todo aquello que nos hizo grandes como civilización. Y entre todo aquello que recuperamos, pocas cosas son más destacables que el estrecho vínculo de amistad entre nuestras naciones. Una fraternidad que siempre existió de pueblo a pueblo, que ningún gobierno pudo quebrar y que hoy se presenta más fuerte que nunca", sostuvo.

"Argentina e Israel representan, cada uno desde su lugar, una misma causa, la de mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto, donde hoy la oscuridad se cierne incluso sobre todos los pueblos que supieron ser libres", manifestó Milei en su discurso de agradecimiento.

Sobre "determinadas culturas"

Previamente, Milei recibió el Honoris Causa de la Universidad de Bar-Ilan. Ante autoridades académicas, aseguró que con "determinadas culturas" no se puede "convivir", a la vez que indicó que defiende “la vida y ellos nos van a querer matar”, en referencia a la guerra que protagonizan Israel y Estados Unidos contra Irán.

Argentina's President Javier Milei receives an honorary doctorate from Bar-Ilan University, which they say is in recognition of Milei's longstanding partnership with Israel and his fight against antisemitism, in Ramat Gan, Israel April 20, 2026. REUTERS/Florion GogaEl presidente argentino Javier Milei recibió un doctorado honoris causa de la Universidad Bar-Ilan. Foto: REUTERS / Florion Goga.

“Con determinadas culturas no vamos a poder convivir. Porque nosotros defendemos la vida y ellos nos van a querer matar”, señaló el mandatario, que fue aplaudido de pie en el citado lugar donde se encontraban los académicos de la universidad israelí, mientras que de fondo se escuchaba una versión rock and roll de la canción Libre.

Además, leyó “Capitalismo, la divina maquinaria del paraíso”, epílogo de su nuevo libro. Sostuvo que Marx “era satánico” y asumió que la Tora fue un antídoto contra las ideas de izquierda. También cuestionó al periodismo e hizo bromas sobre el superclásico que Boca le ganó a River.

"Como Moisés le dijo al pueblo de Israel, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, escogerás la vida. Por eso, queremos que la amistad entre Argentina e Israel perdure en el tiempo. Primero por lo que representa para dos pueblos que comparten valores, un legado y una visión de futuro. Pero sobre todo como un símbolo de que, aún en los tiempos más oscuros, el bien termina prevaleciendo, siempre y cuando permanezcamos unidos. Que Dios bendiga a Israel. Que Dios bendiga a la República Argentina. Que las fuerzas del cielo nos acompañen", concluyó el Presidente.

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