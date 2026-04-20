"Apoyo inquebrantable"

Milei recibió la Medalla Presidencial de Honor, máxima distinción civil de Israel

El presidente israelí Herzog destacó el liderazgo de Milei, resaltando su apoyo a las familias de Gaza y su postura internacional. El libertario, por su parte, sostuvo que con "ciertas culturas no se puede convivir" en su discurso en la Universidad de Bar-Ilan.