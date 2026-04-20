Funcionarios israelíes y libaneses se reunirán el jueves para una segunda ronda de conversaciones sobre un acuerdo de paz, dijo este lunes a Xinhua un funcionario israelí.
Israel y Líbano se reunirán para una segunda ronda de conversaciones de paz
Esa reunión será la primera de su tipo desde que entró en vigor un frágil cese al fuego de 10 días entre Israel y Líbano la medianoche entre el jueves y el viernes hora local (21:00 GMT) después de semanas de combates entre Israel e Hezbolá.
Las dos partes se reunirán en Washington para sostener negociaciones directas, señaló el funcionario que pidió permanecer en el anonimato, sin proporcionar más detalles.
Por su parte, Reuters informó que fuentes israelíes indicaron que el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, quien participó en la primera ronda de conversaciones el martes, encabezará la delegación israelí en esta ocasión.
Esa reunión será la primera de su tipo desde que entró en vigor un frágil cese al fuego de 10 días entre Israel y Líbano la medianoche entre el jueves y el viernes hora local (21:00 GMT) después de semanas de combates entre Israel e Hezbolá.
Anuncio en X
Esta mañana, la Presidencia libanesa señaló en la red social X que la delegación libanesa estará encabezada por su exembajador en Estados Unidos Simon Karam.
La Presidencia dijo que los objetivos de las negociaciones son terminar las hostilidades, acabar con la ocupación israelí de áreas del sur de Líbano y desplegar el ejército en la frontera sureña reconocida internacionalmente.
“Nadie más participará en nombre de Líbano ni ocupará su lugar en esta misión”, dijo, según informó Xinhua.
Conversaciones “independientes”
Indicó que las conversaciones previstas son independientes de cualquier otra vía de negociación, y planteó la situación como una elección entre una guerra prolongada con sus costos humanitarios, sociales, económicos y de soberanía o un acuerdo negociado.