Tensión en Medio Oriente

Israel dijo haber matado a más de 150 miembros de Hezbolá antes del alto el fuego

El Ejército israelí aseguró que en las 24 horas previas a la tregua atacó unos 300 objetivos en el sur del Líbano y mató a más de 150 integrantes de Hezbolá, entre ellos un comandante del área de Bint Jbeil.