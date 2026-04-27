Marchas y contramarchas

La economía sigue zigzagueante y el Gobierno espera enderezarla en el segundo trimestre

El dato del EMAE reabrió dudas sobre la consistencia del programa. “Contribuye a incrementar dudas” sobre si la actividad entró en una fase de crecimiento o seguirá moviéndose de forma errática, apunta la Fundación Mediterránea.