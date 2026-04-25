El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, marcó que el primer cuatrimestre del año, los ingresos federales por coparticipación federal vienen a la baja en términos interanuales donde marzo fue el peor momento y en abril se observó un repunte que no llega a igualar al año pasado.
Olivares admite que en el cuatrimestre los recursos federales siguen a la baja
El ministro de Economía de Santa Fe señaló que la caída no afecta el plan de infraestructura que tiene los recursos garantizados. Sí subrayó que no habrá licitaciones de nuevas obras.
No obstante, el titular del equipo económico garantizó la continuidad del plan de infraestructura en marcha aunque marcó que no habrá nuevas licitaciones, excepto que haya financiamiento genuino para los trabajos.
Las definiciones de Olivares a El Litoral fueron tras informar a la Cámara de Diputados de Santa Fe sobre los alcances del convenio con Anses por el cual el organismo transferirá $10.000.000.000 mensuales, durante doce meses, a cuenta del déficit previsional. Los recursos ingresarán a Rentas Generales y significarán un alivio a ingresos federales que vienen a la baja.
En el primer trimestre, Santa Fe recibió $1.154.418 millones en concepto de coparticipación federal que si bien en términos nominales hubo un incremento respecto al año anterior (unos $138.339 millones más), al ajustar por inflación la coparticipación mostró una caída real cercana al 5,1% interanual.
El informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) así como otros centros de estudios señalan que esta disminución se debe principalmente a la baja en la recaudación de impuestos clave como IVA y el Impuesto a las Ganancias afectados ambos por la caída en el nivel de actividad económica y el consumo.
Estos informes marcan que a marzo de 2026, Santa Fe registró una pérdida de recursos reales cercana al 8% en el inicio del año si se computan también las transferencias no automáticas.
Olivares habla de trimestre primero para el olvido en términos de recaudación. "En el mes de abril hemos hemos tenido hasta ahora un registro que se asemeja posiblemente más al mes de febrero que a marzo, que fue el peor de todos. Seguimos con un incremento interanual en términos reales negativos. Es un desafío para llevar adelante el balance operativo".
Enseguida, aclaró que Santa Fe "la inversión la tiene asegurada o garantizada con la toma de financiamiento que hemos hecho, con las previsiones que hicimos y eso nos va a permitir llevar adelante todas las obras que tenemos en marcha". No obstante, marcó que "se ha tomado la decisión de no iniciar nuevas obras, sino cuando tengan un financiamiento nuevo, sea porque se consigue el financiamiento con toma externa o porque mejora el balance operativo".
Olivares marcó que "esta evolución de la recaudación nos pone en una atención muy importante de cómo equilibramos mes a mes recursos que tenemos para funcionar y los gastos operativos que tenemos que afrontar".
Según el ministro de Economía, el convenio con Anses se activa una vez que haya sido convalidado por la Legislatura, hecho que ocurrió el jueves. El Poder Ejecutivo promulgará la ley la semana próxima y el acuerdo estará activo desde mayo.
Detracción
El ex ministro de Economía y hoy diputado provincial Walter Agosto estimó en 715 mil millones la detracción sufrida por Santa Fe de recursos federales no discrecionales desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
La fuente de la cifra presentada en el recinto de la Cámara de Diputados es la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación. Se trata de fondos que el gobierno nacional enviaba a las provincias por Fonid (para fortalecer sueldos docentes), programas de medicamentos, fondos para salud pública o bien para recursos hídricos.
El Tribunal de Cuentas auditará entes portuarios
El Tribunal de Cuentas de la provincia dictó una resolución e incluyó en el plan de auditorías para el presente año a los entes administradores portuarios que son cuatro: Santa Fe, Rosario, Reconquista y Villa Constitución.
La resolución número 85 del órgano de control tiene una extensa fundamentación y está firmada por el presidente, Oscar Biagioni y los cuatro vocales Marcelo Luis Terenzio, Sergio Orlando Beccari, María del Carmen Crescimanno y Adriana Molina.
La decisión se fundamenta en el ejercicio de la competencia prevista en la Ley Nº 12510, Ley de Administración de la provincia.
"Disponer la incorporación al Plan de Auditorías para el Ejercicio 2026, integrante del Plan de Acción Anual de Control Externo, aprobado por Resolución Nº 0502/25 TCP, de la auditoría legal, operativa, financiera y de gestión de los entes administradores portuarios indicados en el artículo precedente" marca el artículo 2 de la resolución.
Más adelante encomienda a la Dirección General de Auditorías la elaboración de la propuesta técnica correspondiente para la ejecución de las auditorías, con arreglo a las pautas del decreto y a las particularidades derivadas de la naturaleza jurídica, estructura patrimonial y régimen de funcionamiento de los entes alcanzados.
El expediente se inicia ante la solicitud de una sala acerca del temperamento a seguir en torno al control que puede caber sobre los entes portuarios creados bajo la forma jurídica de personas jurídicas públicas no estatales.
Se marcó que tales entes ejercen función pública, administran y explotan bienes del dominio público provincial y se encuentran dirigidos por autoridades designadas por el Poder Ejecutivo provincial y por los municipios del lugar en el que tienen asiento. La doctrina y la jurisprudencia los han conceptualizado como estructuras híbridas, que combinan elementos públicos y privados, y que el control estatal debe atender al ejercicio de la función pública y/o a la administración de fondos públicos, a fin de garantizar la legalidad en la gestión de los recursos comprometidos.