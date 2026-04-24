El justicialismo no acompañó el convenio

Diputados convalidó el acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y ANSES

Amplio aval a la firma de Pullaro con Pettovello al entendimiento. Para el oficialismo es un muy buen acuerdo mientras que el perottismo expuso diferencias y dudas sobre alcances a futuro. El mes próximo comenzarán los desembolsos comprometidos por Nación durante doce meses.