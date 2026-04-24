No sin polémicas en el recinto, la Cámara de Diputados sancionó la ley que valida el convenio firmado el pasado 7 de abril entre el gobierno de Santa Fe y ANSES y por el cual el organismo previsional transferirá durante doce meses, a partir de mayo, $10.000.000.000 en concepto de anticipo de capital correspondiente al resultado definitivo del sistema previsional resultante de la auditoría del ejercicio 2026.
Diputados convalidó el acuerdo entre el gobierno de Santa Fe y ANSES
Amplio aval a la firma de Pullaro con Pettovello al entendimiento. Para el oficialismo es un muy buen acuerdo mientras que el perottismo expuso diferencias y dudas sobre alcances a futuro. El mes próximo comenzarán los desembolsos comprometidos por Nación durante doce meses.
El interbloque justicialista de Juntos Avancemos fue el único sector político que votó en rechazo del acuerdo con votos fundamentos tanto por el ex gobernador Omar Perotti como por los ex ministros de su gestión, Walter Agosto y Marcos Corach.
En cambio, el oficialismo de Unidos sumó el voto de los aliados habituales (Omar Paredes, Juan José Piedrabuena y Edgardo Porfiri) más los legisladores de izquierdista Frente Amplio por la Soberanía más los bloques celestes, ubicados a la derecha del oficialismo. Estos bloques (Somos Vida, Inspirar y Vida y Familia) están más cercanos al gobierno nacional.
Un día antes del tratamiento del tema en el recinto, tres funcionarios del Poder Ejecutivo fueron a la Cámara de Diputados a presentar el entendimiento y responder preguntas sobre dudas de legisladores. El ministro de Economía, Pablo OIivares; la secretaria Legal y Técnica, Julia Tonero y la directora de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Alicia Berzero, estuvieron apenas 40 minutos con legisladores y no hubo demasiados interrogantes.
En la mañana del jueves, la Comisión de Asuntos Constitucionales dio dictamen favorable y en el recinto hubo acuerdo para votarlo sobre tables.
El convenio validado contiene siete puntos: la transferencia de $120.000.000.000 en 12 cuotas iguales; las partes se ponen como objetivo calcular y determinar el resultado definitivo del sistema previsional de la provincia para los ejercicios 2020 a 2025; los resultados serán aquellos que surjan de los procesos de simulación y de las auditorías por parte de Anses; y los números que surjan podrán ser incorporados al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR).
El acuerdo, además, suspende los plazos procesales que se encuentran corriendo en la causa donde Santa Fe demandó al gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia reclamando deudas previsionales. Esta suspensión de plazos es por 180 días con posibilidad de prórroga similar.
Fundamentaciones
"El convenio es en defensa de la Caja de Jubilaciones" afirmó el radical José Corral para abrir la fundamentación sobre el acuerdo y recordó los acuerdos tejidos en la Convención Constituyente que se expusieron en el artículo 24 de la Carta Magna. "Fue una muy buena negociación que permitirá achicar en un 40 0 50% el déficit de la Caja", agregó. Más adelante aseguró que no concedió nada relevante en la negociación".
Le siguió Fabián Palo Oliver (FAS) para admitir que es buen acuerdo "por los malos antecedentes que tiene Anses como pagador" y cuestionó aspectos de la vigente reforma previsional vigente en Santa Fe. También expuso el aval Ximena Sola (Pro) y mencionó a los negociadores de las partes.
Luego fue el turno del justicialista Corach quien no dudó en señalar que fue un mal acuerdo y perjudicial para los santafesinos. Respaldó lo actuado por la gestión de Perotti para recibir en bonos la deuda de la Nación para con Santa Fe. "Se busca un visto bueno expres, pero cuando éramos gobierno nos demoraron ocho meses el acuerdo" se quejó. Se sumó Agosto para desmenuzar el acuerdo y exponer fuertes diferentes.
Tras marcar que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el gobierno nacional perjudicó a Santa Fe en 715 mil millones desde el inicio de la gestión de Javier Milei al no transferir fondos asignados a salud, vivienda, educación, obras, etc.
Para Agosto, el convenio incorporó cuestiones impropios como la posibilidad de que Santa Fe se sume al REOR o suspender la demanda ante la Corte Suprema de Justicia. Comparó las decisiones de Santa Fe con las adoptadas por Córdoba y cuestionó el porcentaje de déficit que cubrirán los fondos comprometidos por Anses.
Por último, fue Perotti quien sumó dudas sobre el acuerdo. "El juicio estaba ganado y no veo la ventaja del entendimiento", destacó para señalar luego que la decisión altera las líneas seguidas por los gobiernos santafesinos. Entonces fue el socialista Joaquín Blanco quien salió al cruce de los cuestionamientos de los integrantes del anterior gobierno y cuestionó el entendimiento de Perotti con Alberto Fernández.
Perotti pidió responder y se sumó a la discusión Emiliano Peralta (Somos Vida) para afirmar que "no es ni tan malo, ni tan bueno. Es lo posible". Agosto quiso responder a Blanco, la presidenta Clara García no le abrió la posibilidad y se pasó a votar: 36 a 8, marcó el tablero. Hoy la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo.la norma será promulgada por el Poder Ejecutivo.
Puccini
El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, se presentó ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay para fijar la postura de la Provincia en relación con la Vía Navegable Troncal.
Puccini ratificó que "la Provincia no improvisó: planificó, invirtió, gestionó y sostuvo con resultados concretos lo que otros solo plantearon como diagnóstico".
El ministro hizo hincapié en que la posición de Santa Fe no es meramente declarativa, sino el resultado de una participación activa y presencial en los centros de decisión. Puccini destacó la participación del Gobierno santafesino en las mesas nacionales en Buenos Aires, donde mantuvo reuniones clave con el director de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, para garantizar que la mirada de Santa Fe sea el eje de la nueva licitación.
"Estas intervenciones no fueron protocolares sino instancias donde fijamos posiciones y planteamos condiciones para que la Hidrovía deje de ser una obra aislada y pase a ser un sistema federal y eficiente. Este trabajo se complementa con una articulación con las provincias del Litoral y la Región Centro, consolidando un bloque regional que defiende la competitividad de sus puertos", afirmó el titular de la cartera productiva.