La Unión Cívica Radical de Santa Fe tiene este viernes el cierre de listas para completar el proceso de renovación de autoridades que tuvo una primera etapa a principio de diciembre. Las elecciones internas están convocadas para el 17 de mayo aunque existe un principio de acuerdo entre referentes de las diferentes líneas internas para acordar listas de unidad.
La UCR de Santa Fe cierra listas en el marco de unidad partidaria
Se definen los nuevos convencionales provinciales más delegados departamentales y autoridades distritales. Michlig sigue siendo el presidente partidario. Suárez continuaría al frente de la convención.
En diciembre, por lista única, el radicalismo santafesino dio un nuevo mandato al frente del comité provincial a Felipe Michlig, senador por San Cristóbal y presidente de ese cuerpo. Además definió los cuatro delegados titulares al comité nacional que participaron ese mes en la elección del venadense Leonel Chiarella como presidente. Son delegados Juan Cruz Cándido, Jimena Senn, Melina Giorgi y Darío Boscarol. Los tres primeros representan al grupo NEO que detenta la mayoría de dirigentes del radicalismo.
También en diciembre quedó conformada la Junta Electoral que es la encargada de ordenar el actual proceso electoral. Hasta el viernes deben presentarse las listas de convencionales provinciales; los 19 delegados al Comité Provincial por cada departamento; los delegados a cada Comité Departamental así como los presidentes de comité de cada distrito o seccional.
Alianza
Hoy el radicalismo es gran parte del oficialismo santafesino de Unidos y las autoridades que surgirán de esta etapa de renovación de cargos serán las encargadas de definir el nuevo marco de alianzas electorales para las elecciones de 2027.
En ese esquema, la decisión de respaldar la alianza la tiene que validar la convención provincial que además es la encargada de validar la plataforma electoral. Michlig es uno de los fundadores del espacio interno NEO que tiene la mayoría de los dirigentes. La convención, en tanto, estará en manos del MAR, la otra línea interna y en el sector descuentan que Carlos Suárez seguirá al frente de ese órgano.
Es decir que comité y convención tendrán continuidad en sus cabezas con Michlig y Suárez.
En el marco del ordenamiento interno, por cada distrito, y cada departamento, son referentes los senadores e intendentes. El dato es que hoy, las dos principales ciudades (Rosario y Santa Fe) no están en manos de dirigentes radicales aunque esa fuerza forma parte de ambas administraciones.
Después de más de 60 años, la UCR tiene un dirigente como gobernador de Santa Fe en la figura de Maximiliano Pullaro; gran parte del gabinete tiene esa procedencia política y el bloque de senadores de Unidos tiene mayoría de dirigentes radicales. En cambio, en el oficialismo de la Cámara de Diputados son mayoría los socialistas y en el interbloque la UCR es la segunda fuerza en números de bancas.
Además, dirigentes de extracción radical en Unidos encabezan una treintena de municipios y decenas de comunas que desde el año próximo pasarán a ser municipios.
Renovación
Michlig asumió su mandato como titular partidario en 2023 con el propósito declarado de armar un gran frente electoral para enfrentar al entonces gobernante justicialismo de la mano de Omar Perotti.
Para el acto de asunción en ese momento invitó al entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés quien había formado también un amplio frente electoral para ganar esa provincia.
Así de la mano de Unidos para Cambiar Santa Fe, Maximiliano Pullaro llegó a la gobernación de Santa Fe junto a Gisela Scaglia tras superar la primaria y después la elección general. En este nuevo mandato, Michlig aspira a repetir la conformación de Unidos.