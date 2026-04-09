Reunión en el Comité de la UCR

Un plenario de Unidos analizó la coyuntura política y social de Santa Fe

Participaron representantes de los trece partidos que integran la coalición. Se planteó preocupación por la situación de las cuentas públicas y de la economía en general. Defensa de los gobiernos locales y presencia en el territorio, el mandato.