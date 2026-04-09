Con representantes de todos los partidos que integran Unidos para Cambiar Santa Fe, se realizó este miércoles el primer plenario del año de la coalición gobernante. Fue en la sede del Comité de la UCR aunque a diferencia de otros encuentros similares, en esta ocasión, estuvo ausente el gobernador.
Un plenario de Unidos analizó la coyuntura política y social de Santa Fe
Participaron representantes de los trece partidos que integran la coalición. Se planteó preocupación por la situación de las cuentas públicas y de la economía en general. Defensa de los gobiernos locales y presencia en el territorio, el mandato.
Entre las figuras centrales se contaron al ministro de Gobierno, Fabián Bastía; al presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; y a la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García.
"Una instancia para reunir a la tropa; una muestra de contención para los partidos más pequeños", fue la expresión utilizada por uno de los presentes para explicar la motivación del encuentro. De todos modos, el cónclave dio lugar para el abordaje de temas políticos y asociados a la gestión.
Algunos puntos
El análisis de la coyuntura actual provincial fue parte de la discusión. Varios referentes focalizaron sus exposiciones en la "delicada" situación social que se atraviesa y el "complejo" momento económico, que pone en jaque o dificulta el estado de las cuentas públicas santafesinas, a partir de la caída de la recaudación.
En términos legislativos, se realizó una valoración positiva del texto que logró acordarse después de varios meses de discusión en el seno del propio oficialismo, sobre el proyecto de Ley Orgánica de Municipios. La norma tendrá sanción definitiva en las próximas horas, después de un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que logró emitir dictamen con la introducción de algunos cambios menores y de forma. Cuando el Senado acepte esos retoques, será la primera ley votada que emerja como derivación de la reciente reforma constitucional en Santa Fe.
Desde el punto de vista político, se ratificó el mensaje que ya había emitido Maximiliano Pullaro en la última reunión interministerial realizada en esta capital, en el sentido de "marcar más presencia en el territorio y defender las gestiones locales".
Ley electoral
Durante el cónclave, también se aludió a las reformas a la ley electoral que plantean los senadores del Partido Justicialista. Con la firma de todo el bloque, la bancada de la oposición sorprendió este miércoles ingresando dos proyectos de ley: uno, plantea crear un Tribunal Electoral independiente, tal como lo exige la nueva Constitución de Santa Fe; el otro, propone un Código Electoral que recopila toda la legislación electoral vigente en la provincia. En particular, el proyecto defiende y ratifica el sistema de elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO); así como el uso de la Boleta Única Papel.
El ingreso de ambas iniciativas se convierte en el inicio formal de una discusión que estaba en ciernes para la clase política santafesina: los cambios al sistema electoral vigente. Ello, en el marco de un oficialismo provincial que aún no ha saldado sus discusiones internas respecto de qué mensaje presentará el Ejecutivo sobre el tema, y ante un gobierno nacional que promueve la eliminación de las PASO.