Rebelión partidaria

El silencio de la cúpula del PJ genera hasta amenaza de portazos de algunos sectores

Referentes de distintas líneas internas habían enviado notas reclamando ser convocados y pidiendo que el partido se activase. Pero no hubo respuestas. Reacciones diversas ante la "quietud" de la conducción. Chispazos y pasos a seguir.