A casi un mes de que diferentes sectores del peronismo le reclamaran a la conducción partidaria un mayor dinamismo y una convocatoria para comenzar a discutir – entre otros puntos – las futuras estrategias electorales, nadie obtuvo respuesta. Así lo confirmaron a El Litoral tanto Marcelo Lewandowski, como Leandro Busatto, Eduardo Tognoli y Juan Pusineri. También Florencia Carignano (La Cámpora) y la ex senadora nacional María de los Ángeles Sacnun habían presentado sus escritos.
El silencio de la cúpula del PJ genera hasta amenaza de portazos de algunos sectores
Referentes de distintas líneas internas habían enviado notas reclamando ser convocados y pidiendo que el partido se activase. Pero no hubo respuestas. Reacciones diversas ante la "quietud" de la conducción. Chispazos y pasos a seguir.
Según pudo saber este diario, la única reacción generada desde la conducción fue la de incluir a los firmantes de aquellas misivas en el grupo de Whatsapp conformado por los integrantes de la Mesa de Acción Política. Pero desde entonces, no se generaron interacciones.
La reacción frente al silencio de la cúpula difirió según el sector. Lewandowski confirmó la falta de respuesta pero prefirió no hacer declaraciones. Eduardo Tognoli, del Movimiento Evita, respondió con ironía y humor. "Me acabo de comprar una silla para seguir esperando sentado", bromeó. En tanto que desde el espacio que lidera Omar Perotti, la contestación llegó de la mano de una advertencia. "Si no nos convocan, ni nos escuchan; si no nos contemplan ni tienen en cuenta, qué sentido tiene seguir participando electoralmente por la estructura del PJ". Así lo planteó el ex ministro de Trabajo durante la gestión anterior, Juan Pusineri.
¿Portazo?
En diálogo con este diario, Pusineri habló de "planteos serios" que comenzaron a hacer referentes de su espacio respecto de competir por fuera del PJ en los próximos comicios de 2027, si persiste la actitud de "ninguneo" de la conducción partidaria.
"Tenemos planteos serios de quienes militan en el espacio; de dirigentes territoriales, de intendentes que están diciendo que si la situación va a ser ésta, habrá que pensar en participar de los futuros procesos electorales en un esquema diferente al del Partido Justicialista".
Consultado sobre si ello implicaría ir por fuera del peronismo, el ex ministro de Trabajo reiteró que "si no nos van a tener en cuenta, qué sentido tiene seguir participando en ese esquema". "Nadie – acotó- puede sentirse parte de un lugar al que no se es convocado o donde no se siente parte de la unidad proclamada ni donde uno no tiene ningún tipo de injerencia ni es escuchado".
Respecto de si Omar Perotti encarnaría una eventual candidatura a gobernador también por fuera del peronismo, Pusineri aclaró que ésa será una decisión del ex mandatario. "Omar Perotti no tiene una definición personal respecto de candidaturas; es una cuestión que evaluará en su momento. Hoy no hay definición al respecto. Lo que sí existe – aclaró- es una decisión nuestra de participar como espacio de las elecciones el año que viene, más allá de las candidaturas", concluyó.