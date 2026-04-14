Ingresaron al Senado de la Provincia de Santa Fe y pasaron a sus comisiones dos proyectos de ley del bloque opositor del PJ. En un caso se trata de un expediente de 80 páginas con un nuevo Código Electoral que en 279 artículos busca normar los comicios. En el otro, en 10 páginas y 23 artículos se busca crear un tribunal cuya competencia sea electoral.
El bloque de senadores PJ impulsa sus proyectos de tribunal y ley electoral
La oposición fijó posición sobre el debate que se viene tras la reforma de la Constución. Propone un Código de 279 artículos en un expediente de 80 páginas.
En términos legislativos se trata de dos iniciativas de una elaboración ardua, con estado parlamentario y pase a comisiones desde el 9 de abril que plantea la bancada liderada por el senador Rubén Pirola (PJ-Las Colonias) de acuerdo con la nueva Constitución de Santa Fe.
En una lectura política, el sector del peronismo que conforman 5 senadores (sobre 19) se ha adelantado la semana pasada a los textos que provengan del oficialismo con vistas a la próxima sesión. El oficialismo tiene en carpeta iniciar el debate en la próxima sesión.
Cabe recordar que en la discusión anterior, también ordenada por la reforma constitucional, terminó con la sanción de la Ley Orgánica de Municipalidades con dos realidades distintas para el peronismo en las dos cámaras. La oposición justicialista en el Senado expuso sus puntos de vista y negoció con la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe sobre la base de textos que llegaron del Poder Ejecutivo Provincial, se duplicaron en cantidad de artículos en comisiones y luego se llegó a un acuerdo que permitió la unanimidad. En Diputados, la oposición justicialista (al igual que otros bloques menos numerosos) votaron en contra de la norma que ahora rige la vida política de las ciudades y los pueblos de Santa Fe.
Para establecer las reglas de los comicios, el bloque justicialista compuesto por Pirola, Armando Traferri (San Lorenzo), Alcides Calvo (Castellanos), Osvaldo Sosa (Vera) y Eduardo Rosconi (Caseros) condiciona su propia negociación. Entre otros tópicos relevantes, fija un piso del 5% para los cargos que se diriman en el orden provincial y municipal mediante el sistema D'Hondt en los comicios generales. Y en las Paso, como rige actualmente, un piso de 1,5% para que luego una lista pueda participar de la elección general.
A favor de las Paso
El bloque de Senadores del PJ se pronuncia sin medias tintas a favor del Sistema de Elecciones Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias (PASO) para la elección de precandidatos y candidatos a los cargos electivos provinciales y municipales. Se trata de la legislación que terminó con la Ley de Lemas durante el segundo gobierno de Jorge Obeid.
Y ratifica la reforma posterior que se adoptó en tiempos de Hermes Binner respecto del sistema de sufragio con la Boleta Única de Papel para cada una de todas las categorías de cargos electivos, evitando que se pueda votar por listas completas o sábanas.
Bajo esos conceptos, el peronismo plantea sistematizar en un Código Electoral la legislación de la provincia, hoy dispersa en distintas leyes sancionadas a lo largo de décadas.
Se regulan los cargos electivos a cubrir, conforme surge de las disposiciones de la Constitución Provincial reformada en 2025 y de la autonomía municipal establecida en una nueva Ley Orgánica de Municipios y determina como fecha fija de las elecciones generales para el cuarto domingo de junio. Los plazos para la realización de las Paso se acortan.
Al abreviar los plazos de extensión de las campañas se procura "generar menores gastos y costos en la realización de las mismas, de manera tal que no solo se ahorre en tiempo sino también en el cuidado de los fondos públicos, aspecto que debe ser siempre considerado", dice un parte de prensa de la bancada.
Se adoptan las disposiciones relativas sobre el voto de jóvenes de 16 a 18 años y de extranjeros, conforme lo establece la Constitución Provincial reformada, agrega. Se simplifican procedimientos en la presentación de precandidaturas y candidaturas y se busca modernizar el proceso electoral con la incorporación de nuevas tecnologías, tales como el expediente digital electoral, gestión de calidad, etc.
Se revisan los distintos porcentajes que se necesitan para participar en las elecciones, tales como las adhesiones, el piso mínimo de las PASO para participar luego en las elecciones generales y la asignación de cargos luego de las elecciones generales, indica.
Se regula "detalladamente el proceso de la campaña proselitista electoral, a los efectos de evitar conductas que generen inducción de voto, publicidad de actos de gobierno, encuestas, falsa información en redes sociales, normas de conductas para los precandidatos y candidatos y actos prohibidos en la campaña", subraya.
Se determinan disposiciones para la accesibilidad del voto, en resguardo y protección de las personas con discapacidad, a los efectos de garantizar las condiciones de ejercicio de su derecho a votar, explica el parte de prensa del PJ en el Senado.