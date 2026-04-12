El interbloque Juntos Avancemos de la Cámara de Diputados solicitó que el cuerpo invite a funcionarios del Poder Ejecutivo para conocer la letra chica del convenio firmado el 7 de abril último entre el Gobierno Nacional y la Provincia de Santa Fe, referido al pago de la deuda previsional con la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
Diputados justicialistas piden la presencia de funcionarios por el acuerdo con Anses
Celia Arena ingresó un proyecto para pedir la presencia del ministro Olivares o los funcionarios que designe Pullaro. Son ocho puntos principales expuestos en la minuta legislativa.
La petición está encabezada por la firma de Celia Arena y tiene en el sello de Mesa de Entradas la hora 17.30 del último jueves, casi la hora en que el Senado aprobaba por unanimidad la validación de ese acuerdo.
El proyecto está firmado además por Omar Perotti, Marcos Corach, Walter Agosto, Sonia Martorano y Alejandra Rodenas -todos con cargos vitales en la última administración provincial- más Lucila De Ponti, Miguel Rabbia y Verónica Baró Graf.
La iniciativa fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y el encabezamiento pide la invitación al ministro de Economía, Pablo Olivares, "y a los funcionarios que designe el gobernador Pullaro" para detallar varios puntos que tiene el pedido.
Los puntos que propone el PJ analizar con los funcionarios están, entre otros:
- Monto estimado por los organismos técnicos competentes de la deuda previsional reclamada por la Provincia de Santa Fe al Estado Nacional, los períodos que comprende y cuál es el porcentaje o monto que representaría el anticipo de $120.000 millones respecto del total reclamado.
- El estado actual de las acciones judiciales iniciadas ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación incluyendo si existen plazos procesales en curso, medidas cautelares o resoluciones pendiente.;
- El alcance jurídico de la suspensión de plazos procesales, y si dicha suspensión implica compromiso de desistimiento o transacción futura por parte de la provincia.
- Cronograma y plazos previstos para la realización de auditoría.;
- Los criterios de valuación que se aplicarán a los eventuales bienes, activos o inmuebles del Estado Nacional que pudieran utilizarse para compensar la deuda en el marco del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas.
- Las garantías reales que tiene la Provincia en caso de que el Resultado Definitivo de la auditoría del Ejercicio 2026 sea inferior al anticipo de $120.000 millones ya comprometido, y el mecanismo concreto de recupero de los eventuales saldos a favor del Estado Nacional.
- Si se prevé algún mecanismo de ajuste por inflación o indexación de las cuotas mensuales de $10.000 millones.
- Las causales para la eventual resolución o caducidad del convenio por parte del Estado Nacional y las consecuencias para la Provincia en cada caso.
"La convocatoria propuesta no constituye un formalismo: es una instancia necesaria de transparencia, rendición de cuentas y control legislativo que permitirá a los legisladores la posibilidad de evacuar consultas específicas sobre un acuerdo que impacta de manera directa en la sostenibilidad del sistema previsional provincial, en un tema de singular relevancia para los santafesinos" le dijo Arena a El Litoral a la hora de fundamentar la iniciativa.
El texto aprobado por el Senado debe ser convalidado por la Cámara de Diputados para entrar en vigencia y que la Nación comience los desembolsos comprometidos a partir del mes próximo.
El martes, tras la firma del acuerdo entre el gobernador Pullaro y la ministra Sandra Petovello, el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, se puso en contacto con los bloques de senadores (oficialismo y oposición) para adelantarles aspectos del convenio y solicitarles un rápido tratamiento como ocurrió.
Ahora, en Diputados, el oficialismo apurará el trámite aunque la próxima sesión está anunciada para el 22 del corriente y el tema no tiene pedido de tratamiento preferencial. En el justicialismo están las dudas expuestas en la minuta y donde no se dejó de recordar que el convenio que oportunamente firmada el entonces gobernador Omar Perotti en 2021 estuvo once meses a análisis en la Cámara de Diputados entonces con mayoría de Unidos.
El mensaje del Ejecutivo aprobado por el Senado fue derivado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Subsecretario
La Cámara de Diputados aceptó la renuncia del subsecretario del cuerpo, Leonardo Stangaferro, quien pasó al Senado para ocupar el cargo de secretario Administrativo en reemplazo de Diego Maciel.
En la misma sesión, Diputados designó como subsecretario a Jeremías Bastia quien ya está en funciones.