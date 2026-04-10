Este jueves el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió en Casa de Gobierno a periodistas de la ciudad para llevar a cabo una entrevista donde hizo foco en las cuestiones de interés para la provincia.
Pullaro destacó las tres claves del acuerdo entre Santa Fe y Anses
El gobernador encabezó una extensa entrevista donde abordó varios temas de interés para la provincia. “Bajo ningún concepto dejamos de reclamarle a la Nación”, remarcó.
Uno de los aspectos centrales de la charla fue el reciente acuerdo que se firmó con Anses, por la histórica deuda por la Caja de Jubilaciones. Cabe recordar que el pasado martes, el propio mandatario se reunió con Sandra Pettovello (ministra de Capital Humano) para sellar el convenio.
Con la rúbrica del director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Guillermo Arancibia, se estableció un convenio por $ 120.000 millones que van a ser pagados en doce meses. El mismo comenzará a implementarse a partir de mayo y será destinado a financiar parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
El doble
—¿Qué se trajo de Buenos Aires porque Usted consideró muy favorable el acuerdo con Anses, sin embargo algunos desde la oposición están objetando que esto corta el juicio?
—Es un primer paso muy importante. Que nos restituyan, que nos devuelvan algo del flujo de la Caja de Jubilaciones, es decir, los que nos dan en compensación por no haber transferido la caja años atrás.
Como primer dato cabe decir que los 10 mil millones que nos darán por mes en el plazo de un año, son tres veces más en valor reales de lo que nos daban sobre finales de 2023 y principios de 2024. Es el doble de lo que nosotros nos habían ofrecido en segunda instancia. Primero propusieron 2 mil millones para restablecer el flujo y luego 5 mil millones. Y no aceptamos.
Por supuesto que se suspende el juicio mientras veamos cual es el stock de deuda que tiene la Nación con la provincia de Santa Fe, funciona así cualquier acuerdo pero bajo ningún concepto dejamos de reclamarle a la Nación.
Por otro lado otro triunfo muy importante que tuvo Santa Fe en este acuerdo tiene que ver con que se quería revisar desde 2016 a 2020 lo que la provincia ya había cobrado y no lo íbamos a permitir.
Tres aspectos
En definitiva, el gobernador Pullaro resumió en tres aspectos las claves del acuerdo entre Anses y Santa Fe. A saber;
- Triplica lo que recibía la provincia como flujo en términos reales en el 2023 y principios de 2024.
- No se mira hacia atrás, se mira del 2020 en adelante, que es cuando la provincia pagó.
- Se logró acordar por el doble de recursos que había ofrecido Nación.