Montoneros y FAR en Santa Fe

Una década de militancia revolucionaria que terminó en una dictadura sangrienta

Los orígenes y el crecimiento de las organizaciones en la década del 60 y hasta 1973 en Santa Fe fueron investigados por Andrea Raina, doctora en Historia y docente universitaria. Los lugares donde se conocieron, militaron y los vínculos que se generaron entre estudiantes y trabajadores en una época convulsionada de nuestra historia.