Hombres de Estado

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Tras el acto por el Día de la Memoria en la ex Comisaría 4ta, Olivares y Michlig mantuvieron un extenso intercambio en los pasillos, con foco en el funcionamiento del Estado.

Día de la Memoria en la ex Comisaría 4ta. Foto: Flavio RainaDía de la Memoria en la ex Comisaría 4ta. Foto: Flavio Raina
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Tras el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el edificio de lo que fue la Comisaría 4ta de Santa Fe, fue el momento de recorrer los pasillos del ex centro de detención y tortura y de observar la muy buena muestra fotográfica de ARGRA. En uno de esos pasillos se encontraron el ministro de Economía, Pablo Olivares y el ex ministro Rubén Michlig, de origen justicialista e integrante de los equipos de gobierno de Jorge Obeid y de Omar Perotti.

Olivares y Michlig se caracterizan por tener un conocimiento acabado del funcionamiento del Estado y de las estructuras del Poder Ejecutivo. En el pasillo sur del edificio ambos dirigentes hablaron largo y tendido ante la atenta mirada del secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, quien se llevó los secretos de ese distendido y extenso intercambio de pareceres que, es de imaginar, fue sobre el funcionamiento del Estado.

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Pablo Olivares
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