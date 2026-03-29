Hombres de Estado

Tras el acto por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia en el edificio de lo que fue la Comisaría 4ta de Santa Fe, fue el momento de recorrer los pasillos del ex centro de detención y tortura y de observar la muy buena muestra fotográfica de ARGRA. En uno de esos pasillos se encontraron el ministro de Economía, Pablo Olivares y el ex ministro Rubén Michlig, de origen justicialista e integrante de los equipos de gobierno de Jorge Obeid y de Omar Perotti.
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