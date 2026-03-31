Memorias de Santa Fe

La visita de Félix Luna a El Litoral: una entrevista en la antesala del abismo

A finales de 1974, el historiador visitó la redacción de El Litoral y analizó la política, la historia y el país que venía. La entrevista, leída hoy, se convierte en un documento esencial para entender la Argentina previa a la crisis institucional.