Senado de la Provincia de Santa Fe

El ministro Enrico renunció a la banca obtenida en 2023

El ministro de Obras Públicas contaba con una licencia, que la oposición cuestiona desde hace más de dos años. En la última sesión el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, había manifestado sus dudas respecto de aquella decisión del propio oficialismo.