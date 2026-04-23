La Cámara de Senadores aprobó sobre tablas -y luego de una moción de tratamiento inmediato-, el pedido de renuncia presentado por Lisandro Enrico a su banca por General López, obtenida en 2023.
El ministro Enrico renunció a la banca obtenida en 2023
El ministro de Obras Públicas contaba con una licencia, que la oposición cuestiona desde hace más de dos años. En la última sesión el presidente provisional de la Cámara, Felipe Michlig, había manifestado sus dudas respecto de aquella decisión del propio oficialismo.
Como se sabe, el ministro de Obras Públicas gozaba de una licencia como senador que la oposición justicialista rechaza desde que fue otorgada por la mayoría de Unidos para Cambiar Santa Fe.
En la sesión pasada, desde la presidencia del cuerpo, el titular de la Cámara, Felipe Michlig manifestó sus dudas respecto de aquella licencia e incluso confesó su "arrepentimiento" por haberla aprobado.
Dimisión
El texto de la dimisión ingresado por la senadora Leticia Di Gregorio (UCR-General López), sin aviso previo durante la reunión de labor parlamentaria y en el momento de las manifestaciones. (Lo usual es ingresar notas o asuntos a tratar antes, cuando se presentan los sobre tablas).
La senadora que reemplazó a Enrico acompañó la nota del ministro con una exposición, que provocó una respuesta desde la oposición, que contó con un cuarto intermedio para debatir internamente qué hacer ante la sorpresiva renuncia.
Abstención y razones
El presidente del bloque PJ, Rubén Pirola, explicó las razones de la abstención que, como en 2023, rechazó la resolución que le otorgó una licencia a Enrico en la Cámara para al mismo tiempo desempeñarse como ministro.
"La renuncia llega tarde", dijo el senado por Las Colonias al advertir que es la Constitución de Santa Fe tanto la anterior que regía en 2023 como la actual, en los artículos 52 y 87 de sendos textos, los que no permiten la doble condición de senador y ministro.
El discurso de Pirola insistió en la letra constitucional al explicar que quien jura por otro cargo en el orden nacional, provincial o municipal (excepto en la docencia) cesa en ese momento en su condición de legislador provincial. Citó al jurista y ensayista Carlos Nino y habló del mal de la "anomia" que embarga al país respecto del cumplimiento de las leyes. Dijo "nos opusimos porque estaba mal" y hoy "el tiempo nos da la razón".
Subrayó que no hay, ni hubo, "cuestiones personales", en la posición del bloque en 2023 y en la actualidad. Negó algún trato distinto para con la senadora y subrayó que siempre para la opinión del bloque opositor había cesado el mandato de Enrico, porque así lo manda la Constitución. Y consideró incluso una "cuestión abstracta" la renuncia. Interpretó que fue un "manifiesto error de soberbia" de la mayoría haber otorgado aquella licencia.