Pasado el mediodía, terminó con sonrisas, cordiales apretones de manos, besos y hasta abrazos, la reunión que este jueves 23 mantuvieron los ministros de la Corte Suprema, en su lugar de debate habitual con once senadores del oficialismo y de la oposición, así como con los dos diputados que impulsaron un proyecto de ley frente a la llamada “industria del juicio”.
Los cambios sobre juicios laborales fueron tratados por la Corte y los senadores
Los ministros recibieron en su sala de reuniones a once integrantes de la Cámara alta y a los dos diputados que impulsaron el proyecto. Análisis técnico, legal y procesal con dos ejes: peritos y número de jueces.
La reunión se extendió por más de dos horas y, en términos institucionales, se abre una nueva vía de consultas entre miembros de dos poderes. Esa fue la lectura tras el encuentro, tanto por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez que ocupó el lugar central en la cabecera de una amplia mesa, como del presidente provisional del Senado, Felipe Michlig, que estuvo al frente de una delegación que incluyó a senadores del radicalismo y de Creo, así como del peronismo.
Más allá de los avances para que se apruebe en el Senado la iniciativa de José Corral y Martín Rosúa, que busca modificar las normas que rigen en el proceso judicial laboral y en las regulaciones en materia de riesgos de trabajo, se trató de una nueva instancia. Fuentes bien informadas dijeron que los miembros del máximo tribunal agradecieron ser consultados por los senadores antes de tratar leyes que involucran directamente al Poder Judicial.
En distintos grupos, los senadores del oficialismo Leticia Di Gregorio, Pablo Verdecchia, Ciro Seisas, y Leonardo Diana aguardaron la llegada de los demás, mientras se sumaban los ministros Margarita Zabalza, Jorge Baclini y Daniél Erbetta. Dentro del ala norte del palacio ya aguadaban Rafael Gutiérrez y Rubén Weber. No concurrió el ministro Eduardo Spuler y hubo tres senadores del justicialismo: Alcides Calvo, Eduardo Rosconi y Armando Traferri. Felipe Michlig, Esteban Motta y Rodrigo Borla fueron los últimos en arribar.
Tras el encuentro hablaron con la prensa Gutiérrez y Michlig. El primero calificó como “un amigo” al segundo que le aseguró antes de que se enciendan los grabadores: “lo vamos a extrañar en diciembre”. Los dos subrayaron que el “diálogo institucional”, la búsqueda de acuerdos y consensos y sobre todo el deseo de colaboración son imprescindibles para mejorar no solo el fuero laboral, también para avanzar con otros aspectos.
En cuanto a la norma que para este jueves 23 tiene preferencia se mencionaron dos aspectos que pueden llegar a necesitar de eventuales nuevos proyectos o de la modificación del que se debate, respecto de los peritos técnicos del Poder Judicial y del número de juzgados laborales que se considera insuficiente.
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